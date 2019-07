Salvini | «M5S e Pd già al governo insieme Tradito il voto degli italiani» Di Maio ai

Lega-M5S - alta tensione. Salvini : «Oltre il governo - solo il voto». Di Maio riunisce i suoi : noi colpiti alle spalle : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «Oltre questo governo ci sono solo le elezioni». Lo ha detto il vicepremier e ministro...

Salvini avverte M5s : “Mancanza di fiducia anche personale - finestra elettorale sempre aperta” : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, lancia da Helsinki un chiaro avvertimento ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle e a Luigi Di Maio: "C'è mancanza di fiducia ora, anche personale". Il segretario del Carroccio non esclude neanche il ritorno al voto, facendo riferimento alla finestra elettorale: "La finestra è sempre aperta".Continua a leggere

Salvini ha accusato il M5S di governare già col PD - in Europa : Votando von der Leyen come presidente della Commissione europea avrebbe tradito il voto degli italiani, dice

Di Maio avvisa Salvini : "Continui attacchi al M5S - ma mai con il PD" : Luigi Di Maio replica a Matteo Salvini e lo fa dalle colonne del Corriere della Sera. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato accusato ieri dall’alleato di governo di aver votato con Renzi, Macron e Merkel per la presidenza della Commissione UE. Non un buon segnale per il leader del Carroccio sulla tenuta del governo: non passa giorno senza che i due partiti non litighino, ma Di Maio respinge le accuse e scarica la colpa sulla Lega. "Per noi ...

Salvini : "Voto degli italiani traditoM5S-Pd già al governo insieme" : '5Stelle e Pd? Da due giorni sono gia' al governo insieme, per ora a Bruxelles. Tradendo il voto degli italiani che volevano il cambiamento, i grillini hanno votato il Presidente della nuova Comissione Europea, proposto da Merkel e Macron, insieme a Renzi e Berlusconi". Segui su affaritaliani.it

M5s-Lega - è rissa in Ue e ora Salvini rischia di perdere il commissario : "Quello del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo è stato un vero e proprio tradimento", tuonato fonti del Carroccio

Salvini si scopre "fragile" in Europa e teme lo sgambetto firmato M5s-Pd : Si complica la partita per il commissario Ue che la Lega era certa di esprimere. Giorgetti fuori dai giochi. La posizione di...

Salvini : con altri no il governo rischia. Ed evoca il pericolo di un asse Pd-M5S : «Non mi ha telefonato e non mi ha mandato neppure un messaggio. Ho scoperto dalle agenzie che Conte riferirà in Senato sulle fantasie dei soldi da Mosca». Matteo Salvini ancora non...

