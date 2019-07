Salvini | finita la fiducia | anche personale Di Maio ai suoi | noi colpiti alle spalle

Salvini al comizio : “Attaccato da chi governa con me - la mia pazienza non è infinita”. Applausi dal pubblico : “Che mi attacchino giornali e sinistra ci sta, ma che lo facciano quelli che governano con me è molto strano. La mia pazienza non è infinita“. A dirlo, durante un comizio alla festa della Lega a Soncino, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Sondaggi, Lega in leggera crescita al 37,7. In aumento dello 0,5% il M5s, giù il Pd L'articolo Salvini al comizio: ...

Nave Alex è a Lampedusa : «Acqua a bordo finita - forziamo il blocco». Salvini : «Non sbarca nessuno» : Dichiarato lo stato di necessità da parte di Sea Eye: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno: «Questi non sono salvatori, sono complici dei trafficanti di esseri umani»

Migranti - le Onlus erano legate a boss della 'ndrangheta : «Truffa da 7 milioni». Salvini : «La pacchia è finita» : Blitz e 11 arresti nell'ambito di un'inchiesta che vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune Onlus che si occupano di accoglienza dei Migranti: i finanzieri...

Con Salvini non è finita la pacchia per i trafficanti di esseri umani : Milano. Oltre a restare umani, bisognerebbe restare anche lucidi. E chiedersi come mai il mantra Salviniano sulla pacchia finita per i trafficanti di esseri umani non trovi molti riscontri. Un paradosso per il governo della tolleranza zero verso l’illegalità. Un report del dipartimento di stato amer

Sea Watch - perché non è ancora finita. E Salvini sfida la Ue : "Non li riconosco" : "Le autorità italiane sono appena salite a bordo della Sea Watch 3 impedendoci di attraccare al porto sicuro di Lampedusa. Hanno controllato la nave e i passaporti dell'equipaggio e ora attendono istruzioni dai superiori. Io spero che facciano scendere presto i migranti soccorsi". Sono le parole di

Pensioni ultima ora : Prodi attacca Quota 100 - su Salvini “finita l’ascesa” : Pensioni ultima ora: Prodi attacca Quota 100, su Salvini “finita l’ascesa” Pensioni ultima ora: dopo i tanti interventi in materia previdenziale in occasione della Repubblica delle Idee promossa da Repubblica si è registrata la sortita dell’ex premier Romano Prodi. Il fondatore dell’Ulivo ha affrontato vari punti dell’attualità politica, parlando anche di Quota 100. Pensioni ultima ora, Prodi all’attacco di ...

Prodi lancia l'allarme e attacca Salvini : 'Situazione drammatica - finita la sua ascesa' : Romano Prodi resta uno degli storici leader del centro-sinistra italiano. Il suo ruolo operativo è ormai terminato, ma la sua opinione continua a creare dibattiti. Dal palco de "La Repubblica delle idee", che ha avuto luogo a Bologna, si è soffermato sullo scenario della politica italiana, fornendo idee abbastanza interessanti, seppur caratterizzate dall'essere comunque provenienti da una fonte di parte. Ad intervistarlo è stato il direttore de ...

L’appello di Prodi : “Parabola ascendente di Salvini è finita” - aggregare forze contro Lega : Dalla 'sua' piazza Maggiore, teatro di ogni snodo della sua carriera politica, Romano Prodi si e' ripreso il ruolo di padre nobile del centrosinistra: che avverte, ammonisce, rimbrotta e incoraggia, ma che ripete come un mantra la necessita' di "aggregarsi e radunare le forze", di creare una coalizione che permetta di fermare l'onda leghista. Ospite di 'Repubblica delle Idee', intervistato da Marco Damilano di fronte a migliaia di persone, il ...