Salvini | con altri no il governo rischia Ed evoca il pericolo di un asse Pd-M5S

DIETRO LE QUINTE/ La strategia dell'Ue per fare un Conte-bis - senza Salvini - : scattata, a partire dall'Ue per il tramite di Conte, la trappola contro Salvini. Prossime tappe: far saltare autonomia e flat tax

Salvini accerchiato. Pressing da Conte - M5S - Fico e Pd per portarlo in Parlamento : Salvini contro Conte. Conte contro Salvini. Salvini contro tutti. Con il presidente del Consiglio la linea telefonica si è interrotta da parecchi giorni. Con i 5 stelle i rapporti sono sempre più tesi, con i fronti aperti che aumentano ogni giorno. Il più grande è quello dei presunti fondi russi alla Lega, con Conte e M5S che insistono per un chiarimento parlamentare e Roberto Fico che si muove in Pressing sul Governo ...

Tra Conte e Salvini nessun contatto da giorni : “C’è un vuoto di trasparenza da colmare”. È con questo spirito che Giuseppe Conte ha comunicato ai suoi collaboratori prima, e alla presidenza del Senato poi la sua disponibilità ad accogliere la richiesta di Palazzo Madama (del Partito democratico, nella fattispecie) e recarsi in aula giovedì prossimo a riferire sul caso dei fondi russi in cui è precipitata la Lega negli ultimi giorni. ...

Nomine Ue - Salvini attacca il M5s : “Preferisce poltrona - come si può votare con Renzi e Macron?” : Attacco frontale del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, al Movimento 5 Stelle e a Luigi Di Maio sul caso delle Nomine europee e della votazione a favore di Ursula von der Leyen come prossima presidente della Commissione europea: "Ma come si fa a votare con Renzi, Merkel e Macron per qualche poltrona in Europa?".Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Conte provoca Salvini : “Parlamento è sacro - se chiama io rispondo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà in Parlamento sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega e provoca sulla questione il suo vice, Matteo Salvini: "Mi è stato chiesto di riferire e io riferisco perché quando le forze parlamentari chiamano, il governo risponde con trasparenza nei confronti dei cittadini e dei rappresentanti dei cittadini. Ho una concezione sacrale del Parlamento".Continua a leggere

Matteo Salvini come Berlusconi - il Metropol è il nuovo "golpe" del Quadrilatero : uno scenario inquietante : Parola d'ordine: "Deep state". Nei Palazzi romani tutti sono convinti che dietro il caso Metropol e i presunti fondi russi alla Lega non ci siano i servizi segreti internazionali, ma piuttosto l'apparato di potere sotterraneo e tutto italiano che da decenni è abituato a dirigere il gioco a Palazzo C

Governo : Meloni - ‘perchè Salvini resta con M5S? sia premier esecutivo Lega-Fdi’ : Roma, 17 lug.(AdnKronos) – Per il centrodestra ‘vedo una prospettiva di Governo. I dati dicono che Lega e Fratelli d’Italia già da soli avrebbero una maggioranza schiacciante e francamente non comprendo perché Matteo Salvini preferisca stare al Governo con il M5S piuttosto che fare il premier di un Governo che avrebbe dei numeri per fare le cose importanti che all’Italia servono”. è quanto ha detto al Tg2, ...

Lega e fondi russi - Salvini : non riferisco su fantasie. Conte : il 24 sarò io in Aula : Salvini ribadisce il suo fermo "no" a qualunque ipotesi di riferire in Parlamento della vicenda sui fondi della Lega e i viaggi in russia. «Non riferisco sulla fantasia»,...