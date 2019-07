Roma - Trastevere Calcio | l' amichevole dei giallorossi sabato 20 luglio su RomaTv

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Per ladi Paulo Fonseca ormai è ufficialmente iniziato il periodo delle amichevoli precampionato. Giovedì pomeriggio, infatti, ihanno affrontato la formazione del ProTor Sapienza, militante in Serie D, sconfiggendola per 12 a 0, mentre20affronteranno un'altra squadra dilettantistica della Capitale quale il. Anche questo match, come il precedente, sarà giocato a Trigoria a porte chiuse, ma sarà trasmesso in diretta televisiva daTv.20tra A.SLa secondaprecampionato dellaè in programma20, alle ore 17.30, presso il centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Riguardo agli avversari, iaffronteranno la formazione del. Il match sarà giocato a porte chiuse, ma sarà garantita la messa in onda esclusiva dell'incontro su ...

Dondolino72 : RT @TrastevereRM: Roma durante l'estate romana riscopre il suo fiume e sotto tra stand e ristoranti è un vero porto di mare... Però c'è sta… - Mustapha1508 : RT @TrastevereRM: Roma durante l'estate romana riscopre il suo fiume e sotto tra stand e ristoranti è un vero porto di mare... Però c'è sta… - lifemagazine_hu : RT @TrastevereRM: Roma durante l'estate romana riscopre il suo fiume e sotto tra stand e ristoranti è un vero porto di mare... Però c'è sta… -