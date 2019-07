Roma | Premio Nazionale per l' Innovazione in Agricoltura | premiati due siciliani

Il Romanzo “è democrazia” dice Antonio Scurati - Premio Strega 2019 : Il Premio Strega gli era sfuggito già due volte, di pochissimo, nel 2009 e nel 2014. Deluso, si era concentrato sul suo nuovo progetto, una trilogia sul fascismo e su Benito Mussolini: non un saggio storico, ma un romanzo, in cui però Antonio Scurati voleva che ogni dialogo, ogni dettaglio si basass

Rihanna è l’artista più ricca del mondo. Il premio? Una vacanza Romantica a Capri : Rihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriC’è da festeggiare. Rihanna è appena diventata l’artista donna più ricca del mondo, con un patrimonio di 600 milioni di dollari (più in alto di Madonna, Céline Dion e Beyoncé). Il suo segreto? La grande ambizione artistica e il duro lavoro. Al mondo della musica, e sporadicamente a quello del cinema, ha aggiunto un ...

"Gli piaceva avere in casa ragazzi del conservatorio e appassionati di pianoforte" : Un "premio" dedicato ai giovani musicisti per ricordare il grande Lelio Luttazzi. La sera del 7 giugno 2019, presso La casa del jazz di Roma, si terrà la finale ...

Equitazione – Piazza di Siena : Bluman si aggiudica il Rolex Gran Premio Roma - prima vittoria per un israeliano : Equitazione, Piazza di Siena: il Rolex Gran Premio Roma a Bluman, prima volta per un israeliano Il Rolex Gran Premio Roma, clou dello CSIO5 di Piazza di Siena, è per la prima volta israeliano, ma anche un po’ colombiano. La prodezza è riuscita a Daniel Bluman, 29enne nato a Medellin, appunto in Colombia, nazione per la quale ha disputato due Olimpiadi (Londra 2012 e Rio 2016), e poi diventato cittadino israeliano prima della fine del ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : il Gran Premio Roma va a Daniel Bluman. Quinta Giulia Martinengo Marquet : Va all’israeliano Daniel Bluman su Ladriano Z il Gran Premio Roma di salto ostacoli che chiude il concorso ippico di Piazza di Siena: un doppio netto con secondo percorso in 39″47 gli consegna la vittoria davanti all’irlandese Cian O’Connor, su Irenice Horta, anch’egli al doppio netto ma in 40″64. Terza Piazza per il belga Olivier Ohilippaerts su H&M Extra, ancora con un doppio netto ma con il crono di ...

LIVE Piazza di Siena 2019 in DIRETTA. Gran Premio Roma : Luca Marziani secondo! Avanti Giulia Martinengo Marquet - out De Luca : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale del Gran Premio Roma del concorso ippico di Piazza di Siena: a Roma saranno 44 gli atleti in gara. Lo scorso anno questa prova vide trionfare Lorenzo De Luca su Halifax vh Kluizebos: dopo ben 24 anni il tricolore è tornato a sventolare nella prova più importante a LIVEllo individuale del concorso ippico capitolino. Il bis sarà impresa ardua, non che il nostro rappresentante non ne sia ...

