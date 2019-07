Roma | Palazzo Bonaparte riapre al pubblico | “Potente operazione di valorizzazione”

Le Terrazze Roma Eur 2019 : programma serate ed eventi al Palazzo dei Congressi - tra discoteca e teatro : Estate 2019 le serate “Le Terrazze” tornano a infiammare L’Eur. A Palazzo dei Congressi tra discoteca e spettacoli teatrali all’aperto. Scopriamo insieme il programma, gli eventi e tutte le informazioni utili. Quando è estate Roma si accende e iniziano a nascere dei bei progetti estivi. Tante sono le iniziative che partono, a sottolineare una vastità di scelta che solo una città come la Capitale può offrire a cittadini e turisti. Si può fare di ...

Roma - sgombero palazzo occupato a Primavalle : inizia lancio di oggetti verso la polizia dopo l’assedio notturno : Almeno 200 persone fuori, circa 60 barricate all’interno per scongiurare l’irruzione della polizia. Nella struttura che un tempo era un istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle, è iniziato lo sgombero lo alla vecchia destinazione d’uso, programmato da tempo dalla Prefettura di Roma. Trecentoquaranta le persone, per lo più stranieri e molti minori, che da 19 anni hanno trasformato questa vecchia scuola in un vero e proprio ...

Roma : sgombero palazzo occupato - proteste : 9.20 "Odio la Lega", "Ora le case". Questi i cori intonati da alcune centinaia di manifestanti in protesta a Roma, in via Pietro Bembo, contro lo sgombero che si sta preparando dello stabile di V.Cardinal Capranica,a Primavalle.La zona è presidiata da agenti del Reparto Mobile della Polizia in assetto antisommossa. Circa 150 gli agenti schierati. Nella palazzina, un ex istituto scolastico, vivono circa 300 persone,tra cui 80 minori. ...

Apre palazzo Bonaparte a Roma - nuovo polo di arte e cultura : Nel cuore di Roma, a piazza Venezia, Generali e Arthemisia hanno inaugurato il primo spazio "Valore cultura".Apre palazzo Bonaparte, polo di cultura

Vladimir Putin in visita a Roma da Mattarella e papa Francesco - poi il vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte : “Restituirò a Vladimir Putin la stessa calorosa ospitalità ricevuta a Mosca” lo scorso ottobre. Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, affidate ai media russi, in occasione della visita del presidente russo nella Capitale che oggi incontra, oltre al premier e ai suoi due vice Salvini e Di Maio, anche il capo dello stato Sergio Mattarella e papa Francesco, senza dimenticare un saluto all’amico di sempre, ...

Anche a teatro arrivano i saldi. A Le Terrazze Teatro Festival “Shopping di risate” per un risparmio formato famiglia. Si parte il 5 luglio con SCQR e il 6 luglio con DADO. Palazzo dei Congressi - Roma Eur : E’ tempo di saldi! Inizia il countdown per la corsa all’acquisto di abiti e prodotti scontati, ma quest’anno arriva una

Nel palazzo occupato di Casapound a Roma dipendenti di Comune e Regione : La terrazza sconfinata con vista sui tetti del centro di Roma, con la cupola della basilica di Santa Maria Maggiore che svetta in primo piano. I manifesti colorati alle pareti, le immagini del...

Roma Bar Show al Palazzo dei Congressi dell’EUR il 23 e 24 settembre : Si terrà a Roma, lunedì 23 e martedì 24 settembre 2019, presso il Palazzo dei Congressi dell’EUR (Piazza John Kennedy, 1) dalle ore 10:00 alle ore 21:00, la prima edizione di Roma Bar Show, evento internazionale dedicato interamente al mondo del beverage. Masterclass, talk e conferenze, eventi collaterali e un fuori salone dedicati al trade e al pubblico, gli stand delle principali aziende e di quelle più indipendenti del settore, il food ...

Roma - evacuato il palazzo dove è nato Totti : malori tra condomini e carabinieri : Allarme nella notte in un palazzo, al civico 18 di via Vetulonia, in zona San Giovanni a Roma dove era stata segnalata la presenza di una sostanza irritante. Nell'edificio, che è quello...

Roma - incendio agli ex studi Sky su via Salaria : evacuato il palazzo. Traffico in tilt Video : Un incendio si è sviluppato a Roma, in via Salaria, nella ex sede degli studi Sky. La palazzina è stata evacuata, come riporta Tele Radio Stereo, che ha sede accanto all'edificio...

