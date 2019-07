Rocco Siffredi shock | clamorosi apprezzamenti a Wanda Nara | “è una pornostar nata

sportfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il famoso pornoattore italiano ha espresso il suo punto di vista su, senza usare giri di parole Nessun freno per, nemmeno quando c’è da commentare un personaggio noto come. Il famoso pornoattore italiano è intervenuto ai microfoni de La Zanzara su Radio24, esprimendo il proprio punto di vista sulla moglie-agente di Mauro Icardi, che tanto ama far parlare di sè sui social. LaPresse/Gian Mattia D’Alberto La star del cinema hard non ha usato giri di parole, svelando il suo pensiero senza filtri: “è la numero uno in assoluto. Grande figa, molto molto divertente. Sessualmente deve essere una bomba, deve essere pazzesca, si. Ma si vede, comunque, traspare, è una“.poi ha proseguito: “la veraè stanca, è abituata, svogliata. E’ raro trovare una che si diverta, che unisca ...

