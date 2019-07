Rischio salmonella | ritirato salame dai supermercati | l’allarme del Ministero della

Salmonella - il Ministero della Salute ritira il salame del marchio San Lorenzo : " Rischio microbiologico" : ritira to un lotto di salame a causa di un elevato rischio microbiologico per i consumatori. A dare l'allarme è stato il Ministero della Salute , che nel comunicato datato 17 giugno, riferisce il numero del lotto interessato. Si tratta del 19041005, venduto col marchio San Lorenzo e prodotto dalla dit

Allarme salmonella : ritirato salame dagli scaffali per Rischio microbiologico [MARCHIO E LOTTO] : rischio microbiologico per salmonella spp. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di salame San Lorenzo a marchio Santini per la presenza di salmonella spp. Il prodotto interessato è venduto intero, in confezioni da circa 1 kg, con il numero di lotto 19041005. Il salame richiamato è stato prodotto in provincia di Cremona da Santini Srl, nello stabilimento di via Madre Teresa di ...