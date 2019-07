Rifiuti a Roma | per l?Ama «tutto regolare» | ma ecco le strade dell?emergenza

Rifiuti Roma - boom di richieste di rimborso Tari. Ama schiera un pool di avvocati contro i cittadini scontenti : Una task-force di avvocati per contrastare le richieste di rimborso della Tari avanzate dai cittadini. Con la crisi estiva dei Rifiuti a Roma che sta faticosamente rientrando, si apre un altro fronte caldo per Ama Spa, la società capitolina dei Rifiuti. Nelle ultime settimane, complice il tam-tam sui social network e le iniziative di organizzazioni civiche, è cresciuto il numero di Romani che hanno deciso di chiedere il rimborso dell’80 ...

Rifiuti a Roma - “La capitale d’Italia sprofonda nella spazzatura” : ecco come i giornali esteri descrivono la Città Eterna : “La capitale italiana sprofonda nella spazzatura”: questo il titolo di un articolo che la tedesca Bild dedica al problema dei Rifiuti che affligge Roma. La testata tedesca parla di “enormi mucchi per le strade e persino torri nelle immediate vicinanze del Colosseo. Da anni, Roma non ha il problema dei Rifiuti sotto controllo”. E si fa accenno anche ai problemi che potrebbero derivarne per la salute, soprattutto a causa delle allarmanti invasioni ...

Roma - sgombero in via Capranica. Lancio di oggetti contro i poliziotti e rogo di Rifiuti e materassi : A partire dalla notte di domenica, poliziotti e blindati hanno circondato la ex scuola ora occupata di via Cardinal Capranica a Roma, in zona Primavalle. Lo sgombero era previsto per le 5 di...

Sabato a Roma l'Ama ha raccolto 3.100 tonnellate di Rifiuti sulle strade : Nelle ultime 24 ore il personale dell'Ama ha raccolto a Roma e avviato a trattamento circa 3.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati, dato che, sommato ai giorni precedenti, fa salire il complessivo dei primi 5 giorni della settimana ad oltre 16 mila tonnellate. Lo riferisce in una nota la municipalizzata per l'ambiente. Anche Sabato nei quattro turni lavorativi (mattina, pomeriggio, semi-notte e notte) il lavoro degli operatori ecologici e ...

A che punto è il piano di liberazione di Roma dai Rifiuti : Una settimana dopo l'avvio di quanto previsto dall'ordinanza della Regione Lazio per fronteggiare la crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che si protrae da alcune settimane a Roma, la situazione nelle strade della città va lentamente migliorando. Ma non mancano le zone, disseminate in tutto il perimetro urbano, soprattutto nelle periferie, dove i sacchetti della spazzatura si accumulano ancora fuori dai cassonetti. Solo negli ...

Rifiuti a Roma - l’emergenza è ora : Quest’estate, c’è un’alta probabilità che voi e la vostra spazzatura vi siate detti un addio imbarazzante: entrambi vi aspettavate di non rivedervi mai più e invece vi siete incontrati nuovamente poco dopo all’angolo della strada di casa. La crisi dei Rifiuti sta colpendo fortemente Roma, ma la gestione dei Rifiuti costituisce un problema per altre regioni meridionali, con discariche traboccanti di spazzatura e impianti di ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che l’emergenza Rifiuti a Roma è tutta colpa di Virginia Raggi? : E’ vero, come dice lo scrittore e premio Nobel Mario Vargas Llosa, che Carola Rackete merita il premio Nobel per la Pace e che l’Europa deve seguire sui migranti le politiche di accoglienza del Canada? E’ vero che il nuovo palinsesto della Rai è “sovranista” e “salviniano”? E’ vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa della sindaca M5s Virginia Raggi? Questa settimana Marco ...

Tortoriello : a breve partirà gruppo lavoro per soluzione definitiva Rifiuti a Roma : Roma – “A giorni partira’ un gruppo di lavoro composto da tutta la componente tecnico-scientifica molto forte presente nel Lazio per offrire con un’analisi tecnico-economica la soluzione definitiva sul tema dei rifiuti a Roma, con una proiezione verso la Citta’ metropolitana, nell’ambito dell’economia circolare, utilizzando tutta la tecnologia a disposizione con una visione laica, chiara, trasparente e ...

Rifiuti - a Roma ormai nessuno li combatte più. Ma non è l’unica città che ne è sommersa : di Claudia De Martino* Roma, si sa, è assalita dai Rifiuti urbani: disseminati ovunque da mesi, anche se l’Amministrazione capitolina dichiara che l’emergenza si è acuita solo recentemente, e in particolare dagli incendi degli impianti Tmb Salario a metà dicembre 2018 e di quello di Rocca Cencia a marzo 2019, entrambi di natura dolosa, ma i cui autori sono ad oggi rimasti ignoti e impuniti perché in entrambi i casi le telecamere erano ...

Il calvario dei Rifiuti : mezzo milione di proteste a Roma : Il malcontento dei Romani viaggia a un ritmo di reclami mai visto: mezzo milione di proteste all?anno contro i disservizi dell?Ama. E questo succedeva prima della lunga crisi dei...

Rifiuti Roma - la Procura apre un’inchiesta sulla mancata raccolta : “Violazione delle norme in materia ambientale” : La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla crisi dei Rifiuti nella Capitale. Il Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ipotizza, infatti, la violazione dell’articolo 256 sull’attività di gestione non autorizzata dei Rifiuti. I pm hanno aperto il fascicolo in relazione alle decine di denunce di privati cittadini – con foto allegate – e di diverse associazioni che hanno lamentato disagi per la mancata raccolta. ...

