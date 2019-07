Repubblica | Il Commissario Montalbano nacque a Napoli

ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ilè nato a. Lo racconta l’edizione locale di. Ad Andrea Camilleri l’idea del personaggio venne proprio nella nostra città, nel 1962. Quando era in scena, al Teatro Mercadante, la sua commedia “Tarantella con un piede solo”. Alla fine del primo atto, durante l’intervallo, la magistratura intervenne per far sospendere lo spettacolo, ritenuto osceno e reo di “vilipendio alle forze di polizia”. Fu un funzionario di polizia a scatenare la bagarre. Nonostante il questore diavesse letto il testo e autorizzato lo spettacolo e ordinato aldi pubblica sicurezza che doveva svolgere il primo turno di sorveglianza in sala di non interrompere il lavoro. Il motivo del clamore era la presenza, nel testo, di poliziotti solidali verso le prostitute del quartiere e verso i loschi traffici dei loro ...

repubblica : È morto Andrea Camilleri, scrittore e maestro che inventò il commissario Montalbano - repubblica : Oggi su Rep: ???? Von der Leyen prepara la squadra: sarà donna un commissario su due - repubblica : Inchiesta di Legnano, cade la giunta del sindaco arrestato: prefetto nomina commissario, elezioni in primavera -