Renault Twingo - Una settimana con la TCe 95 Edc Intens Day 4

Renault Twingo - quella nuova è ancora più “urbana” e personalizzabile – FOTO : Renult Twingo si rifà il trucco e accentua la sua vocazione urbana, con un look ancora più colorato e sbarazzino. La parola d’ordine è infatti personalizzazione, con due nuove tinte disponibili per gli esterni, ma si potranno anche scegliere le combinazioni per alcune parti della carrozzeria: retrovisori, modanature laterali, profilo dei paraurti posteriore e della calandra (tutta nuova e più grintosa) anteriore. Oltre alla ...

Motori – Nuova Renault Twingo : ecco tutto quello che c’è da sapere sulla city car nata nel 1993 [GALLERY] : Agile, Cool e Connessa, Nuova Twingo cambia look, sia all’interno che all’esterno. Più connettività a bordo, con il nuovissimo sistema multimediale Renault Easy Link Dal lancio nel 1993, Renault Twingo è stata venduta, in Europa, in oltre 3,7 milioni esemplari di cui oltre 415.000 in Italia. Innovativa, sbarazzina, dall’animo urban e anche femminile, dopo 26 anni di successi Twingo è arrivata al giro di boa della terza generazione, ...