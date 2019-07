Rai | adesso parla Antonella Clerici Lo sfogo e lo scandalo | quanto la pagano per non

Adesso Fazio raddoppia su Rai2 - : Francesca Bernasconi Al conduttore sono stati assegnati due programmi la domenica, mentre un terzo potrebbe partire in primavera. La Rai ha presentato ieri i nuovi palinsesti e, insieme alle novità, un nome del passato rimane. È quello di Fabio Fazio che, nonostante la chiusura anticipata di Che fuori tempo che fa e gli ascolti modesti, viene promosso. Passerà a Rai 2, con un doppio incarico. Non solo la domenica sera sarà alla guida ...

Juventus-de Ligt - Raiola allo scoperto : “c’è l’accordo - adesso serve quello tra i club” : La Juventus è sempre più vicina a Matthijs de Ligt, l’olandese ha deciso di lasciare l’Ajax per sposare il progetto bianconero con l’obiettivo di vincere la Champions League, il calciatore si presenterà comunque in ritiro con i lancieri in attesa di novità sul futuro. Sul futuro del giovane calciatore ha parlato l’agente Mino Raiola al quotidiano olandese ‘De Telegraaf’. “Spetta all’Ajax ...

“Adesso parlo io”. Adriana Volpe senza freni - bufera sui vertici Rai : Dopo la lite con Giancarlo Magalli, Adriana Volpe se la prende ora con Carlo Freccero. Adriana Volpe non ha preso tanto bene la decisione di cancellare ‘Mezzogiorno in famiglia’, il programma che la Volpe conduce con Massimiliano Ossini e si è lasciata andare a un lungo post. “Leggo quanto si scrive”, esordisce Adriana Volpe in un nuovo post su Instagram, “anche a seguito di un mio post, e mi faccio ancora domande. Sono felice che programmi come ...

Fifa 20 TRailer Ufficiale adesso disponibile! Ecco Football Volta! : Electronic Arts, dopo i teaser dei giorni scorsi, ha da pochi minuti pubblicato su tutti i profili social il primo full reveal Trailer di Fifa 20! Svelato Football Volta! Apri nuovi orizzonti con VOLTA in #Fifa20 #VOLTA https://t.co/aa0iZuKDuw pic.twitter.com/kjYvSigEae — EA SPORTS Fifa ITA (@EA_Fifa_Italia) June 8, 2019 Stasera alle 20, in diretta streaming da […] L'articolo Fifa 20 Trailer Ufficiale adesso disponibile! Ecco ...

Che Tempo che Fa - Mara Venier scherza con Fabio Fazio : 'Per adesso sta su Rai1' : Domenica 2 giugno è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata di Che Tempo Fa, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Durante l'intervista, Mara Venier ha più volte deriso il conduttore della rete ammiraglia per il possibile spostamento del prossimo anno. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che i vertici Rai per la prossima stagione sarebbero intenzionati a spostare il talk dal primo canale al ...

Il duello sulla paga di Lerner. La Rai adesso svela le cifre - : Angelo Scarano Vespa punge il conduttore: "Guadagna un 40-45% più di me". Interviene Viale Mazzini: "Ecco quanto costa l'Approdo" Il compenso di Gad Lerner per l'Approdo, la nuova trasmissione su Rai Tre che debutta domani in seconda serata, continua a far discutere. Nei giorni scorsi il conduttore ha duellato prima con Salvini e poi con La Verità sulle cifre del suo cachet. Il quotidiano di Belpietro ha sostenuto la tesi di un ...

“Adesso come ti drogheRai?”. Asia Argento - nessuna pietà per Morgan : La risposta di Asia Argento non si è fatta attendere. L’attrice ha replicato duramente alle dichiarazioni di Morgan che ha imputato alla sua sex compagna di essere tra le cause del dissesto finanziario che, il prossimo 5 giugno, avrà come effetto il pignoramento della casa del cantante. Un sequestro che preoccupa non poco Morgan che ha affermato come sarà costretto a dormire per strada. Problema per lui, non per Asia Argento, che ieri su ...