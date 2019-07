Raggi ora prenota gli europei di nuoto | il gelo del governo

Andrea Camilleri - un anno fa il titolo di Distinguished Professor a Tor Vergata : “Non so se la mia vita l’ho scritta o l’ho vissuta. Siate coRaggiosi” : “Quando uno nasce, gli viene dato un ticket con malattie e gioie“: diceva il Maestro Andrea Camilleri poco più di un anno fa davanti a una platea di neo Dottori di Ricerca. In quella occasione, lo scrittore, sceneggiatore, regista e docente Camilleri riceveva dall’Ateneo di “Tor Vergata” il titolo di Distinguished Professor, Professore Emerito Honoris Causa. “Oggi – commenta il Rettore Giuseppe Novelli ...

MotoGp – Dal Sic a Rossi - Pernat più sincero che mai : “Vale ha tantissima paura di lasciare - ma adesso deve avere il coRaggio di…” : Carlo Pernat, le difficoltà di Valentino Rossi ed il suo ritiro e l’amore per Marco Simoncelli I piloti della MotoGp sono in vacanza: in attesa di tornare in pista il pRossimo 4 agosto, i campioni delle due ruote si stanno godendo un po’ di meritato relax. Mentre Valentino Rossi è in vacanza su una lussuosa barca ad Ibiza con la fidanzata Francesca Sofia Novello e con un gruppo di amici, in Italia si parla di lui grazie a delle ...

Malattia Mihajlovic - il bel messaggio di Giovannini : “Il gesto del serbo è coRaggioso e va ammirato” : “Quando una grave Malattia colpisce uno sportivo famoso l’emozione è più forte perché allo sport si associano sempre la forza e l’invincibilità. Il gesto di Mihajlovic è stato coraggioso e va ammirato soprattutto perché trasmette un messaggio di determinazione e speranza ai tanti, non famosi, che lottano in silenzio per combattere l’identico male. E ciò ha un valore inestimabile“. Sono le parole del magistrato ...

Von der Leyen - Conte : inzio incoRaggiante : 20.43 "L'elezione di Ursula von der eyen a Presidente della Commissione Ue rappresenta un inizio incoraggiante. Ma è solo l'inizio. Apprezziamo le proposte programmatiche della Presidente in direzione di un'Europa finalmente più solidale, più rispettosa dell'ambiente e più sicura rispetto ai traffici illeciti e alla migrazione illegale". Così il premier Giuseppe Conte. "L'Italia intende fare la sua parte affinché l'Europa sappia rinnovarsi e ...

Urciuolo : Raggi e Zingaretti - declino inesorabile di città e regione : Roma – “Oggi la notizia delle dimissioni del generale Monti, che ha lasciato la guida del dipartimento capitolino Ambiente dopo appena un mese, dimostra quanto la nostra citta’ sia abbandonata dalla giunta Raggi. Allo stesso tempo le cose in regione non vanno meglio, anzi per certi versi anche peggio. Un governatore assente, in eterna campagna elettorale soprattutto ora che e’ alla guida del Pd, sempre piu’ ...

Alitalia ha bisogno di meno capitani e più capitali coRaggiosi : Roma. In generale l’intervento dello stato in una società d’interesse collettivo colpita da una congiuntura avversa – vedi il settore automobilistico americano nel 2008 – è possibile dopo che le soluzioni di mercato sono fallite e purché sia temporaneo. Nel caso di Alitalia invece l’intervento dello

Federer : "Spero di avervi dato il coRaggio di credere che a 37 anni non è tutto finito" : La finale 2019 di Wimbledon tra Novak Djokovic e Roger Federer è già entrata nella storia. Il match del 14 luglio 2019, il più lungo di sempre, ha incoronato il tennista serbo ma lo svizzero, nelle dichiarazioni post partita, non si abbatte: “Spero di avervi dato il coraggio di credere che a 37 anni non è tutto finito”. “At 37, it’s not over yet!"For @rogerFederer, the pursuit of more Grand Slam ...

Inter - la moglie di Nainggolan sui social : “Grazie a tutti per gli incoRaggiamenti” : “Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto e incoraggiato. Siete stati tanti, grazie di cuore. Non è facile esprimere ciò che sento perché sono cosciente che al mondo ci sono tante persone che tutti giorni combattono tra la vita e la morte. Il mio pensiero va a tutti voi combattenti, con l’augurio che possiate ricevere la forza necessaria per lottare e vincere ogni guerra”. Così con una storia pubblicata su Instagram, ...

Claudia Nainggolan e il tumore : «Grazie a tutti coloro che mi stanno incoRaggiando» : Claudia Nainggolan ringrazia tutti su Instagram. La moglie del centrocampista dell?Inter ha voluto ringraziare tutti per i messaggi di supporto e di incoraggiamento dopo la terribile...

Sassoli : più coRaggio per Ue più forte : 14.09 Per il neo presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, la legislatura europea che sta per iniziare "deve essere in discontinuità con il passato". Intervenendo all'Assemblea nazionale del Pd, Sassoli sottolinea che "se si andrà verso riforme coraggiose si potrà rafforzare il cammino europeo". Da qui l'auspicio: "Cari governi, serve coraggio. Abbiamo bisogno di un'Europa più forte".

Walter Nudo : "Tutti noi dobbiamo avere fede e il coRaggio di seguirla..." : Il 2019 di Walter Nudo, fino ad ora, è stato denso di eventi che hanno segnato, inevitabilmente, degli spartiacque nella sua esistenza.Uno di questi è stato la decisione di ritirarsi definitivamente dal mondo della televisione ma l'evento più importante, ovviamente, ha riguardato la sua salute: l'attore ed ex modello italiano nato e cresciuto in Canada, infatti, è stato operato al cuore ad aprile, dopo un malore che lo aveva colpito a Los ...

Giorgio Ambrosoli – il prezzo del coRaggio - prossimamente su Rai 1 : Alessio Boni sarà il protagonista di Giorgio Ambrosoli – il prezzo del coraggio, una fiction in onda prossimamente su Rai 1 dedicata all'avvocato

Walter Nudo - fede dopo la malattia : “CoRaggio di andare avanti” : Grande Fratello news, Walter Nudo tra malattia e fede Walter Nudo è in splendida forma. L’ictus non lo ha spezzato. Non appena si è ripreso, si è dato da fare per migliorare la sua vita: un progetto, questo, iniziato da diversi anni, quando ha capito il vero senso della sua esistenza. Ne ha parlato svariate […] L'articolo Walter Nudo, fede dopo la malattia: “Coraggio di andare avanti” proviene da Gossip e Tv.