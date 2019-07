Raffaella Fico | il nuovo amore è l’ex di Paola Caruso e padre di Michelino

Raffaella Fico con Francesco Caserta - ex di Paola Caruso : i due girerebbero scortati : Secondo quanto pubblica il settimanale Chi, Raffaella Fico starebbe frequentando Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso. I due sarebbero stati sorpresi insieme a Brescia, scortati da alcune guardie del corpo che li accompagnerebbero durante le occasioni pubbliche. E sui social si scambiano decine di like da settimane.Continua a leggere

Raffaella Fico ha un nuovo amore? È stata vista con l'ex di Paola Caruso : Il settimanale Chi ha rivelato che la showgirl ha passato un romantico weekend a Brescia con Francesco Caserta, il padre di Michelino. Come la prenderà Paola Caruso? “Sono single, e ora sto molto bene così”. Solo poche settimane fa la showgirl Raffaella Fico ai microfoni di “Un giorno da pecora” aveva parlato della fine della sua relazione con Alessandro Moggi. Durante la trasmissione, la ex gieffina ha dichiarato di voler già ...

Raffaella Fico - una confessione spudorata : "Gli uomini? Cosa cerco sotto alle lenzuola" : Raffaella Fico dopo l'addio da Alessandro Moggi, ora legato a Elvira Savino, deputata di Forza Italia, parla dell’uomo ideale. Oggi la bella napoletana è single. E dice: “Adesso sto cercando un uomo che mi faccia sentire donna sia dentro che fuori le lenzuola, ma, preciso, non mi riferisco al mio u

Raffaella Fico rivela la fine della storia d’amore con Alessandro Moggi : Raffaella Fico dopo un periodo di silenzio la showgirl rivela i motivi della fine del rapporto con Alessandro Moggi e che sembrava a tutti prossimo al matrimonio. A “Un Giorno da Pecora”, la trasmissione radiofonica di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha raccontato i suoi amori, tra cui quello con Moggi. «L’ho lasciato un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso ...

