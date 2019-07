Qui Dimaro Lavoro d’attacco per gli azzurri | straordinari per Milik

ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2019) Con il freddo pungente dimarese, insolito per questo mese di luglio, il Napoli è tornato alanche stamattina. Tredicesimo giorno di pre-campionato per gli uomini di Ancelotti che, ancora una volta, hanno inziato la giornata in palestra per poi raggiungere il rettangolo di gioco. Il torello “sui-generis” con due/tre giocatori in pressione è uno dei grandi classici di questi giorni. Successivamente ilodierno si sviluppa sulla fase d’attacco. Gli esterni bassi e alti vengono impegnati in unspecifico: cross e profondità, tagli in area. Certosina l’attenzione di Ancelotti e del suo staff, vistosa la meticolosità con la quale l’allenatore chiede i movimenti e i cambi di posizione soprattutto ai terzini. Ancelotti sembra voler puntare molto sulle fasce, con calciatori di fascia meno statici e più attenti anche agli inserimenti verso il ...

napolista : Qui #Dimaro. L'unica seduta del giorno è incentrata sul reparto avanzato. Lavoro individuale per il bomber polacco,… - MondoNapoli : LIVE - Qui Dimaro, azzurri in campo per la seduta mattutina - - giadierre90 : #Dimaro Azzurra 2019, puntata del 17 luglio ?? News e aggiornamenti IN DIRETTA sul ritiro, #calciomercato e tutto c… -