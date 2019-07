Quattro bandi di concorso Camera dei Deputati 2019 per 300 posti | requisiti | ruoli | prove

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Quest'oggi ci concentreremo suldei, che dovrebbe suddividersi in, con il primo sulla via della pubblicazione per il reclutamento dei consiglieri parlamentari. Vi ricordiamo che è stato proprio il Presidente delladeiRoberto Fico ad ufficializzarne i primi particolari, soffermandosi sul fatto che le ultime assunzioni risalgono addirittura a quindici anni fa. Iin programma culmineranno nell'assunzione di 250/300 figure, per salari compresi tra i 40 mila ed i 300 mila euro annuali, variabili in base al ruolo ricoperto. Il secondo bando si occuperà di reclutare documentaristi relativamente alle attività di istruttoria e la stesura di elaborati documentali, di natura tecnica o contabile (i dipendenti saranno anche impiegati nella rendicontazione integrale dell'attività parlamentare). Il terzo bando del...

OptiMagazine : Quattro bandi di concorso #CameradeiDeputati 2019 per 300 posti: requisiti, ruoli, prove e possibili stipendi… - GalCollineSa : Si sono insediate, in data odierna, le tre Commissioni per la valutazione delle DdS dei quattro Bandi pubblicati d… - GalCollineSa : Il Coordinatore del GAL Colline Salrnitane, Eligio Troisi, nell’ambito della iniziativa “Montecorvino Scienza e mus… -