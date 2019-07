Puoi spararmi con le tue parole | ma ancora | come l' aria | mi solleverò La

huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) Alle accuse e ai commenti razzisti di Donald Trump – e ai suoi sostenitori che durante un comizio hanno urlato di “rimandarla indietro” - lei, Ilhan Omar, deputata dem rifugiata dalla Somalia e cittadina americana dal 2000, ha scelto di rispondere con un passaggio della poesia “Still I Rise” di Maya Angelou, grande poetessa e scrittrice afroamericana, pioniera dei diritti civili.You may shoot me with your words,You may cut me with your eyes,You may kill me with your hatefulness,But still, like air, I’ll rise.-Maya Angelou https://t.co/46jcXSXF0B— Ilhan Omar (@IlhanMN) 18 luglio 2019 “con le tuetagliarmi coi tuoi occhi,uccidermi con il tuo odio,Mal’, mi solleverò”.Omar è una delle quattro deputate democratiche esponenti delle minoranze che Trump aveva invitato a ...

