Principali fattori di rischio di infertilità maschile e femminile

(Di giovedì 18 luglio 2019) La subfertilità e l’sono condizioni patologiche sempre più frequenti sia nella donna sia nell’uomo. In una coppia che cerchi un bambino la causa dipuò essere il fattoreo il fattore, oppure possono entrare in gioco entrambi. Ciò significa che la difficoltà può derivare, rispettivamente, dal partner, dal partnero da ambo le parti. Per fattoresi intende prevalentemente uno spermiogramma alterato, più raramente può trattarsi di particolari situazioni che impediscono l’erezione o la corretta penetrazione nell’atto sessuale (ad es. la paralisi del tratto inferiore del corpo). Per fattoresi intendono generalmente disfunzioni relative al ciclo mestruale, e quindi all’ovulazione e/o alla maturità degli ovociti, oppure a problematiche legate all’anatomia dell’apparato genitale(ad es. occlusione ...

