Previsioni astrologiche del 19 luglio | calo di energie per il Toro | appassionato il Leone

(Di giovedì 18 luglio 2019) La settimana sta per giungere al termine, ma prima di accogliere finalmente il weekend, vediamo quali sono i progetti che gli astri e le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello Zodiaco. Quella di domani sarà una giornata vantaggiosa per il, che si riscopre romantico e passionale, ma anche per il, il quale in questo periodo è alle prese con nuovi progetti sia in amore, che per quanto riguarda il lavoro. Ecco di seguito l'oroscopo completo per i segni da Ariete a Pesci per la giornata di venerdì 192019, con predizionisu amore, lavoro e salute. Oroscopo del giorno, venerdì 192019, segno per segno Ariete: dopo una settimana alquanto faticosa, finalmente arriva un momento di maggior serenità e tranquillità per il segno. Dalla giornata di domani sarà possibile ritrovare la positività e risolvere alcune problematiche, soprattutto in amore. ...

