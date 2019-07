Previsioni astrologiche 20-21 7 | Leone e Pesci immersi in un mare d' amore

Previsioni astrologiche 19 luglio : Capricorno eclettico - spese extra per Toro : Venerdì 19 luglio 2019 troviamo la Luna nei gradi dell'Acquario mentre Marte e Mercurio retrogrado saranno in Leone. Plutone e Saturno rimarranno nell'orbita del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano nel Toro. Il Nodo Lunare, Venere ed il Sole stazioneranno in Cancro e Nettuno sarà stabile in Pesci. spese extra per Toro Ariete: gelosi. Il comportamento dell'amato durante questo venerdì potrebbe mettere in allarme i nati del ...

Previsioni astrologiche 18 luglio : fortuna materiale per Leone - creatività per Acquario : Giovedì 18 luglio 2019 troviamo il Nodo Lunare, il Sole e Venere nel segno del Cancro mentre la Luna sarà in Acquario. Plutone e Saturno permarranno nel Capricorno come Urano nel Toro e Giove nel segno del Sagittario. Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno in Leone e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Stress per Toro Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie in onda questo giovedì potrebbero rendere nervosi i nati del segno ...

Previsioni astrologiche 17 luglio : flirt per il Leone - Pesci ozioso : Mercoledì 17 luglio sul piano astrale troviamo la Luna, Plutone e Saturno nell'orbita del Capricorno, mentre Mercurio retrogrado e Marte saranno in Leone. Intanto Urano permarrà in Toro come Giove nei gradi del Sagittario e Nettuno sarà in Pesci. Il Sole, il Nodo Lunare e Venere si troveranno nel segno del Cancro. Risultano quindi particolarmente interessanti le Previsioni per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 16 luglio : Capricorno sotto pressione - Cancro passionale : Martedì 16 luglio 2019 troviamo la Luna Piena in eclissi nei gradi del Capricorno assieme a Plutone e Saturno. Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno in Leone mentre il Nodo Lunare, Venere ed il Sole saranno nel segno del Cancro. Urano permarrà in Toro come Giove nel Sagittario e Nettuno nei Pesci. Cancro passionale Ariete: equivoci. Le energie fisiche non dovrebbero mancare ma quelle mentali potrebbero risultare scarne e, di conseguenza, ...

Previsioni astrologiche settimanali - dal 15 al 21 luglio : serenità in amore per il Toro : Una nuova settimana di luglio sta per prendere il via, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per queste nuove giornate? Sarà un momento interessante e di grande serenità per il Toro, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, ma anche per l'Acquario, che ha davanti a se una seconda metà del mese vantaggiosa e positiva. Al contrario il Cancro, a causa della Luna in opposizione, vivrà una settimana particolarmente sottotono. Ecco ...

Previsioni astrologiche 15/07 : Ariete bizzoso - attriti lavorativi per Vergine : Lunedì 15 luglio 2019 troviamo la Luna, Saturno e Plutone nei gradi del Capricorno mentre Mercurio retrogrado e Marte stazioneranno in Leone. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci e Giove in Sagittario. Il Nodo Lunare, Venere ed il Sole si troveranno nell'orbita del Cancro. Ariete bizzoso Ariete: litigiosi. Ogni scusa sarà buona per innescare una polemica dialettica questo lunedì. A pagarne maggiormente le spese sarà l'ambiente ...

Previsioni astrologiche del week end 13 e 14 luglio : energico l'Acquario - Pesci sottotono : Un'altra settimana sta per giungere al termine, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per questo secondo week end di luglio? Saranno due giornate positive per l'Acquario e l'Ariete, per i quali inizierà un bel momento di recupero, che riguarderà non solo il fisico, ma anche la sfera sentimentale. Al contrario i nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione potrebbero vivere due giornate leggermente sottotono. Ecco di seguito ...

Previsioni astrologiche dal 15 al 21 luglio : settimana top per Cancro e Capricorno : Durante la settimana dal 15 al 21 luglio 2019 troviamo la Luna spostarsi dai gradi del Capricorno a quelli dei Pesci, dove transita anche Nettuno. Plutone e Saturno permarranno in Sagittario come Urano nel segno del Toro ed anche Giove che stazionerà in Sagittario. Marte sarà in Leone mentre il Sole, Venere ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Attriti amorosi per l'Ariete Ariete: amore 'flop'. Tante le dissonanze planetarie in onda durante ...

Previsioni astrologiche weekend del 13-14 luglio : amore a gonfie vele per Gemelli : Nel weekend del 13 e 14 luglio 2019 troviamo Giove e la Luna nei gradi del Sagittario mentre il Sole, il Nodo Lunare e Venere saranno in Cancro. Marte e Mercurio retrogrado transiteranno in Leone e Nettuno sarà stabile nei Pesci. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro. amore 'top' per i Gemelli Ariete: nervosi. Alcuni contrasti planetari potrebbero rendere i nati del segno nervosi, specialmente nell'ambiente ...

Previsioni astrologiche dell'11 luglio : nervoso il Leone - Bilancia ottimista : Un'altra settimana sta per concludersi, ma prima di scoprire quali progetti hanno in serbo le stelle per il weekend, vediamo l'oroscopo di domani. Sarà una giornata sottotono per il Leone, che si sentirà particolarmente nervoso ed irritabile, al contrario inizia un momento di ripresa per la Bilancia e lo Scorpione, che in queste giornate potranno trovare alcune soluzioni ai loro problemi. Ecco di seguito l'oroscopo completo su amore, lavoro e ...

Previsioni astrologiche del 12 luglio : Cancro galante - Pesci romantico : Venerdì 12 luglio 2019, la Luna transiterà nei gradi dello Scorpione, mentre il Nodo Lunare, Venere e il Sole si troveranno in Cancro. Giove rimarrà in Sagittario, come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Nettuno stabile nei gradi dei Pesci, Urano stazionerà nel segno del Toro. Cancro galante Ariete: perplessi. Il comportamento del partner potrebbe sorprendere i nativi, che solo nelle ore serali si renderanno conto che le loro ...

Previsioni astrologiche dell'11 luglio : Scorpione temerario - progetti per Ariete : Giovedì 11 luglio 2019 troviamo la Luna transitare nel segno dello Scorpione mentre Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare, il Sole e Venere si troveranno in Cancro ed Urano sarà nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Ariete, progetti in vista Ariete: progetti in vista. Le azioni che intraprenderanno questo giovedì, grazie all'appoggio ...

Previsioni astrologiche del 9 luglio : Toro riflessivo - Bilancia fortunata : Una nuova settimana ha appena preso il via, dunque è inevitabile chiedersi quale sarà il responso degli astri per la giornata di domani. Sarà un martedì introspettivo per il Toro che potrebbe cercare un riavvicinamento con una persona lontana. Fase di recupero per la Bilancia che vivrà un giorno all'insegna della positività e di una buona dose di energia, mentre i Pesci potranno dedicarsi completamente all'amore e saranno favoriti i nuovi ...

Previsioni astrologiche del 10 luglio : Ariete disorganizzato - spese extra per Vergine : Mercoledì 10 luglio 2019 troviamo la Luna nel segno della Bilancia e Marte assieme a Mercurio transitare in Leone. Urano sarà stabilmente in Toro come Plutone e Saturno nel Capricorno e Giove nei gradi del Sagittario. Il Nodo Lunare, Venere ed il Sole si troveranno nell'orbita del Cancro mentre Nettuno sarà nel segno dei Pesci. Ariete disorganizzato Ariete: disorganizzati. Tante le incombenze da portare a termine durante il corso della giornata ...