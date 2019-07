Potenziali benefici di alcune componenti del vino nelle allergie

fondazioneserono

(Di giovedì 18 luglio 2019) Una revisione della letteratura ha fatto il punto sulle conoscenze disponibili riguardo agli effetti didelsui meccanismi delle. Le conclusioni indicherebbero un’azione dei flavonoidi nel prevenire e nel migliorare l’andamento delle. La frequenza e la diffusione di malattie allergiche come riniti, asma e dermatite atopica e, in particolare delleagli alimenti sono aumentate negli ultimi venti anni. Fra le ipotesi formulate per individuare fattori che hanno condizionato tali modificazioni epidemiologiche, ci sono quelle relative a effetti dell'ambiente che renderebbero più sensibili agli allergenipersone con predisposizioni genetiche. L'ipotesi della dieta attribuisce a cambiamenti nell'alimentazione il ruolo di favorire lo sviluppo delle. Secondo tale ipotesi, certi cibi promuovono lo sviluppo di reazioni allergiche, ...

PasqualeAbiuso : RT @GiovanniAgost20: Ricercatori cinesi hanno testato gli effetti dello xanthohumol, presente nel luppolo, osservando tutti i suoi potenzia… - Barbaga3Gaetano : RT @GiovanniAgost20: Ricercatori cinesi hanno testato gli effetti dello xanthohumol, presente nel luppolo, osservando tutti i suoi potenzia… - GiovanniAgost20 : Ricercatori cinesi hanno testato gli effetti dello xanthohumol, presente nel luppolo, osservando tutti i suoi poten… -