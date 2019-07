Portuense | esplode auto a gas 12 veicoli bruciati

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma – Lo scoppio di una macchina a gas ha innescato un incendio che ha coinvolto altri 12. E’ successo a Roma intorno alle 13.45 in viain prossimita’ di via Alexandre Gustave Eiffel, zona ponte Galeria. Non risultano comunque esserci persone ferite. Il rogo, che ha riguardato tuttiin sosta, ha bruciato anche diverse sterpaglie. Sul posto i primi a intervenire sono stati alcuni agenti della Polizia locale del Gruppo Marconi, in servizio di viabilita’ nell’area della Nuova Fiera di Roma. Le pattuglie hanno dato immediatamente l’allarme richiedendo l’intervento dei Vigili del fuoco. Si e’ poi provveduto a mettere in sicurezza l’area, con conseguente chiusura della via interessata. L'articoloa gas. 12proviene da RomaDailyNews.