Poche ore al rientro della Stazione Spaziale cinese “Tiangong 2” | ecco dove si schianterà

Prime Day 2019 : offerta WOW - Echo Input al 50% solo per Poche ore : Fino alle 23.59 di questa sera è possibile approfittare dei convenienti sconti proposti da Amazon in occasione del Prime Day, l'evento dedicato agli abbonati ad Amazon Prime. Tra le imperdibili offerte, anche l'Echo Input, l'altoparlante esterno di Alexa al 50% di sconto.Continua a leggere

Poche ore ancora per le offerte Amazon Prime Day 2019 con ebook Kindle super scontati il 16 luglio : Tra le offerte Amazon Prime Day 2019 valide ancora fino alle 23:59 di oggi 16 luglio, è impossibile non mettere in evidenza quelle pensate per gli ebook Kindle, veri e propri best seller della due giorni di shopping sullo store di Bezos. Attualmente sono in vendita tre modelli della serie, tutti in promozione ancora per poco. Come non approfittarne viste le imminenti partenze per le vacanze in cui magari non si vorranno portare pesanti libri ...

Questo dovrebbe essere Amazfit GTR - a Poche ore dalla presentazione : A poche ore dalla presentazione di Amazfit GTR, il nuovo smartwatch targato Huami, trapelano alcune presunte foto reali, che ne svelano il possibile design. L'articolo Questo dovrebbe essere Amazfit GTR, a poche ore dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Day 2019 alle battute finali - super prezzi per i videogiochi ancora per Poche ore : Gli Amazon Prime Day 2019 è ormai giunto alla sua seconda giornata, con gli acquirenti compulsivi che sono quindi chiamati a fare gli straordinari per essere sicuri di portare a casa tutti i propri oggetti del desiderio prima che giunga la tanto temuta deadline fissata per la mezzanotte di oggi, 16 luglio. Ovviamente tanti gli sconti pronti per gli appassionati di videogiochi, con gli Amazon Prime Day 2019 che sono il momento ideale per ...

Prime Day Offerte WOW : iPad pro al 23% di sconto solo per Poche ore : Il Prime Day 2019 è iniziato e già tantissimi iscritti al servizio Amazon Prime stanno approfittando delle Offerte dedicate. L'Offerta Wow più conveniente del momento, valida solo per poche ore è sull'iPad Pro, scontato del 23%: costa 1329,99€ anzichè 1729€. Vediamo come approfittare di questa offerta imperdibile e come funzionano le Offerte Wow!Continua a leggere

Uomo fa un bagno in mare e muore dopo Poche ore a causa di un “batterio carnivoro”. La figlia lancia un appello su Facebook : Dave Bennett, un Uomo originario del Tennessee, è morto a causa del Vibrio vulnificus, un batterio largamente presente nelle zone acquose, specialmente negli acquitrini, che è responsabile di una malattia a rapido decorso, spesso fatale, con esito di setticemia. Il batterio predilige le acque salate. Dave è morto dopo aver fatto un bagno in mare, proprio a causa di questo tipo di batterio. “Il “batterio carnivoro” sembra un ...

Due incidenti a Jesolo : muoiono cinque ventenni in Poche oreLa sopravvissuta : spinti nel canale : Quattro giovani annegati nell’auto a Ca’ Nani. A bordo una quinta ragazza miracolosamente illesa: «Ci sono venuti addosso». Un giovane del posto sotto interrogatorio. A distanza di poche ore, un infermiere ventottenne ha perso la vita schiantandosi contro un albero

Astronomia - tra Poche ore l’Eclissi della Luna del Tuono : il 16 luglio il nostro satellite attraverserà l’ombra della Terra [INFO] : Manca poco all’Eclissi Lunare parziale che avrà per protagonista la Luna del Tuono. La notte del 16 luglio, infatti, la Luna del Tuono, ossia la Luna piena del mese di luglio, brillerà luminosa nel cielo, salvo essere parzialmente oscurata dall’ombra della Terra. Ma non è finita qui. Tutti gli appassionati di Astronomia che rivolgeranno gli occhi al cielo potranno ammirare anche Saturno e Giove alla destra della Luna per la maggior parte della ...

Merkel colta ancora da tremore : è la terza volta in Poche settimane Video : E' accaduto durante una cerimonia ufficiale a Berlino: il tremore meno forte ed evidente dei casi precedenti

Maltempo - altro tornado al Nord : vortice nelle acque della Baia di Fiascherino - è il 2° in Poche ore [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore è particolarmente violento, così sono numerosi i fenomeni estremi: dopo il tornado di Casalborsetti sulla costa dell’Emilia Romagna, poco fa si è verificato un altro fenomeno analogo nella Baia di Fiascherino, a La Spezia. Spettacolari le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Maltempo, tromba marina a La Spezia: le immagini dalla Baia Di Fiascherino ...

Dani Faiv racconta la genesi di 'Yoshi' : 'Fabri Fibra ha scritto la strofa in Poche ore' : Il Machete Mixtape è uscito soltanto pochi giorni fa, per la precisione venerdì 5 luglio, ma è già entrato nella storia del rap italiano. A dirlo non sono soltanto i numeri record totalizzati negli ultimi giorni, ma anche e soprattutto l'ottimo riscontro da parte dei colleghi non presenti nel disco, molti dei quali – come ad esempio Tormento e Nerone – hanno comunque voluto spendere belle parole per il progetto, dopo averlo ascoltato. Tra le ...