Piromane incendia celebre studio di animazione a Kyoto | almeno 12 morti

(Di giovedì 18 luglio 2019) Sono12 le persone morte in Giappone in un un incendio doloso in undi. A compiere l’attentato un uomo non identificato di 41 anni, che ha lanciato liquido infiammabile e poi ha appiccato il fuoco nel locali dellaAnimation, che produce i popolarissimi manga giapponesi.Non sono chiare le ragioni del gesto. Qualcuno lo ha sentito gridare: “Andate all’inferno”. Al momento del rogo, all’interno dei locali c’erano circa 70 persone. Ci sarebbero diversi feriti e dispersi. Anche l’attentatore, che è stato fermato, si è ustionato e ora è in ospedale dove sarà interrogato.Le immagini del rogo all’edificio, che è su tre piani, sono impressionanti: si vedono fiamme uscire da una delle finestre e fumo da altre, mentre i vigili del fuoco cercano di domare ...

