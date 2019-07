Per il venticinquennale della mia ultima esibizione da musicista | non guasterebbe un

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Io non ho memoria. Non ne ho affatto. O ne ho di quelle selettive, e vai poi a capire se quel che ricordo è tutto vero o è filtrato da un subconscio amorevole, che permea tutto di un'aura interessante, affascinante. Di mio, però, non ricordo quasi nulla. Ho pochissimi ricordi di infanzia, fatico a ricordare le date, non ricordo come ero vestito ieri, nonostante io vesta quasi sempre alla stessa maniera, un paio di jeans e una t-shirt, d'estate, con in più una felpa, d'inverno, e, cosa ancora più grave, per me, non ricordo come era vestita mia moglie stamattina quando è uscita per andare al lavoro. Questa cosa del non ricordare le cose, per altro, all'iniziomia relazione con Marina, colei che oggi è mia moglie, circa trentadue anni fa, è stata un problema. Perché lei, Marina, invece, ricorda tutto. Ma proprio tutto tutto. Per dire, è capace di ricordarsi di aver incontrato una ...