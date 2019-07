Per i giovanissimi | povertà verbale e di pensiero

huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) Gianrico Carofiglio, nel suo articolo: “Perché il potere ha tolto le parole ai nostri ragazzi”, su Repubblica del 13 luglio u.s., sostiene che: ”...Un numero enorme di ragazzi non è capace di comprendere un comune testo di lingua italiana”. Egli ne ravvisa le cause oltre che nelle carenze del sistema scolastico, anche, nell’ambito di un terreno causale molto vasto, nella: “progressiva perdita del dibattito politico...”, sostituito dalla propaganda di demagoghi e populisti di ogni tipo, ”...carica di disprezzo per i significati, caratterizzata da una programmatica povertà del lessico” e tale da costituirsi come: ”...uno degli acceleratori dell’ignoranza...”. Sono d’accordo, ma dovremmo, in tal senso, annoverare molti altri fattori di non poco peso. Per esempio, in funzione di quel ...

