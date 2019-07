Pentathlon | Mondiali Youth A & Youth B Sofia 2019 | Elisa Sala in finale tra le Under

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Sono scattati oggi a, in Bulgaria, iB di: tra le19 erano in programma le semifinali femminili, con il passaggio all’atto conclusivo di una sola delle azzurrine in gara,, che conclude nona nel Gruppo B con 941 punti, mentre vengono eliminate Sara Forti, 24ma nel Gruppo A, e Vittoria Bianco, 20ma nel Gruppo B. Tra gli17 Italia settima nella staffetta maschile con Giorgio Micheli e Federico Alessandro, che totalizzano 1152 punti. Oro all’Egitto con 1189, che batte la Corea del Sud in volata, per appena un decimo di secondo. Bronzo alla Russia, staccata di 3″.STAFFETTA MASCHILEA SEMIA FEMMINILEB SEMIB FEMMINILEB roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

