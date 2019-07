Patent box 2019 | novità nel Decreto Crescita | ecco cosa cambia

termometropolitico

(Di giovedì 18 luglio 2019)boxnelCi sono delle importantisulBox, determinate dal recente, che ha apportato alcune modifiche da conoscere. Ma cos’è ilBox e come funziona? Prendendo a riferimento la guida del Mise, il “Box prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”. Tale opzione è esercitata per i primi due periodi di imposta e può avere a oggetto i marchi d’impresa (anche collettivi), già registrati o in corso di registrazione. L’esercizio dell’opzione va comunicato nella dichiarazione dei redditi relativamente al primo periodo ...

lentepubblica : Nuovo #PatentBox 2019: online le regole al vaglio dei contribuenti interessati - paoloigna1 : Patent Box 2019, parte la consultazione tra gli operatori per migliorare le regole - wwweDottocom : Posto in consultazione pubblica dall’Agenzia delle Entrate lo schema di provvedimento che recepisce le novità in te… -