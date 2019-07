ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2019) C’è l’ok definitivo: in, prima regione in Italia, il. Dopo l’approvazione con il pieno di voti favorevoli, a marzo, in una seduta congiunta delle commissioni Industria ed Ecologia, anche il consiglio regionale ha detto la sua sulla proposta didel M5s, a prima firma del consigliere regionale Antonio Trevisi per l’istituzione delregionale. “Siamo orgogliosi – commenta l’esponente pentastellato – che lasia la prima Regione in Italia a dotarsi di unaper l’istituzione dele ringrazio i colleghi per l’approvazione all’unanimità (anche in commissione la proposta aveva ricevuto i voti favorevoli anche da parte degli esponenti del Pd delle due commissioni)”. Laarriva dopo l’inaugurazione, a gennaio 2019, del primo progetto di fondo rotativo fotovoltaico, in Italia, inaugurato in via ...

fattoquotidiano : Pannelli solari a chi non può pagare le bollette: in Puglia è legge il reddito energetico regionale. Pronti 5,6 mil… - TutteLeNotizie : Pannelli solari a chi non può pagare le bollette: in Puglia è legge il reddito energetico… - Cascavel47 : Pannelli solari a chi non può pagare le bollette: in Puglia è legge il reddito energetico regionale. Pronti 5,6 mil… -