Pallanuoto femminile | Italia-Cina 14-6 | le pagelle del Setterosa Garibotti devastante

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 14-6. Il Setterosa demolisce le asiatiche e vola ai quarti di finale! : Setterosa straripante: nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile in corso a Gwangju, in Corea del Sud, le azzurre annichiliscono la Cina, battuta nettamente per 14-6, e chiudono in testa a punteggio pieno il Girone D, volando direttamente ai quarti di finale ed andando a porsi dal lato del tabellone opposto a quello degli USA. Una gara senza storia fin dal principio quella andata in scena all’alba ...

LIVE Italia-Cina 13-5 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : Setterosa ad un passo dai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’19” GOLL!!!!! Rigore perfetto di Bianconi! Italia-Cina 13-5. 5’20” Controfuga di Chiappini con l’uomo in più e rigore per l’Italia. 6’18” Bella parata di Gorlero su nuova beduina di Xiang. Bene anche in difesa Chiappini. 7’38” Gol Cina. Beduina vincente in avvio di Xiang. Sorpresa e spiazzata Gorlero. Italia-Cina 12-5. INIZIO ...

LIVE Italia-Cina 9-3 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa ad ampie falcate verso i quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’01” Gol Cina. Segna Xiang sorprendendo Gorlero, non perfetta nell’intervento. Italia-Cina 9-3. 5’05” GOOOLLLL!!!! Chiappini per Bianconi, palla in mezzo per lo schiaffo al volo di Tabani che fa gol! Italia-Cina 9-2. 5’18” Superiorità per l’Italia, Fabio Conti chiama time out. 5’29” Ancora Avegno bravissima in difesa, palla ...

LIVE Italia-Cina 8-2 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa è dominante con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO TERZO QUARTO FINE SECONDO QUARTO. Italia-Cina 8-2 4″ Gran parata di Gorlero! 1’01” GOOOLLLL!!! Emmolo da distanza siderale! Gran conclusione di potenza da oltre sei metri dell’azzurra! Italia-Cina 8-2. 1’46” GOOOLLLL!!!!! Emmolo in rete da posizione 1 a concretizza la superiorità numerica del Setterosa. Italia-Cina 7-2. 2’35” ...

LIVE Italia-Cina 5-1 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa inizia bene con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO SECONDO QUARTO FINE PRIMO QUARTO. Italia-Cina 5-1 4″ GOOOLLLL!!!! Garibotti!!! Ancora da fuori l’azzurra trova la traiettoria vincente! Che inizio del Setterosa! Italia-Cina 5-1. 47″ Palo di Garibotti! Gran conclusione dai 5 metri, a ruota gran parata di Gorlero. 1’38” GGOOOOLLLL!!!! Garibotti per Chiappini che realizza in superiorità! Italia-Cina ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa si gioca l’accesso ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo della pallanuoto (18 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Cina, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: all’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, mentre ...

Italia-Cina Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Un punto per conquistare i quarti di finale, indipendentemente dal risultato di Australia-Giappone: questo l’obiettivo che questa notte, o meglio all’alba di domani, alle ore 5.30 italiane, deve essere raggiunto dal Setterosa contro la Cina nella terza giornata di gare dei Mondiali di pallanuoto femminile, in corso a Gwangju, in Corea del Sud. L’Italia è inserita nel Girone D e dopo le vittorie contro Australia e Giappone ha ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : all’Italia serve un pari con la Cina per andare ai quarti : Trentadue minuti di gioco per andare a prendersi i quarti di finale: è questo l’obiettivo che domani, nella primissima mattina italiana avrà la Nazionale di Pallanuoto femminile, impegnata ai Mondial di Gwangju. Sarà un’alba che si tingerà di Setterosa? Lo sapremo dalle ore 5.30, momento in cui scatterà la sfida con la Cina. All’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina. Programma - orari e tv : Terzo appuntamento per i Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju. In terra sudcoreana il Setterosa torna in acqua contro la Cina per l’ultima sfida del Girone D: l’obiettivo è chiudere la pratica per la prima piazza nel raggruppamento, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale. Le ragazze di Fabio Conti devono riscattare la performance non eccellente messa in scena con il Giappone. Andiamo a scoprire il ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di martedì 16 luglio. USA e Spagna ai quarti - Setterosa vincente : Seconda tornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa è inserito nel Girone D ed oggi affrontava il Giappone. Le azzurre vincono per 9-7 e si portano ad un punto dalla matematica qualificazione ai quarti, dato che nell’altro incontro dello stesso raggruppamento l’Australia, sconfitta dall’Italia all’esordio, supera la Cina per 14-12. Nel Girone A il big match di giornata ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019. Fabio Conti : “Abbiamo sofferto più del previsto” : Tantissima pioggia, poche emozioni e una vittoria fondamentale: prosegue a punteggio pieno il percorso del Setterosa nei Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju. Le azzurre si impongono per 9-7 sul Giappone ipotecando il passaggio del turno come prima del Girone D: la qualificazione ai quarti di finale è ad un passo. Queste le parole di Fabio Conti nel post gara: “Abbiamo sofferto più del previsto, contro un avversario in ...