Operazione contro clan mafia nigeriana tra Piemonte ed Emilia Romagna

C’è stata una grossa Operazione contro un clan mafioso a Palermo : Diciannove persone accusate di appartenere al clan mafioso di Passo di Rigano sono state arrestate o fermate a Palermo per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori

La Digos ha sequestrato armi da guerra e un missile terra-aria durante un’Operazione contro militanti di estrema destra nel nord Italia : durante un’operazione contro alcuni militanti di estrema destra in varie città del nord Italia, la Digos ha sequestrato armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione e un missile terra-aria usato dalle forze armate del Qatar. L’operazione

L’esercito iracheno ha cominciato una nuova Operazione contro l’ISIS lungo il confine siriano : L’esercito iracheno ha cominciato una nuova operazione contro l’ISIS lungo il confine siriano, nella provincia di Anbar e nella regione di Ninive. L’esercito ha detto che l’operazione durerà diversi giorni e che il suo scopo è quello di liberare l’area dalle

Maxi Operazione contro la camorra a Napoli - 126 arresti Boss donna irreperibile : I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli hanno arrestato 126 affiliati ai clan Contini, Mallardo e Licciardi, facenti parte della cosiddetta "alleanza di Secondigliano". La Maxi-operazione ha interessato non solo la provincia di Napoli e altre localita' del territorio nazionale, ma anche diversi stati esteri, dove i carabinieri, tramite Interpol, si sono avvalsi della collaborazione delle locali forze di polizia. Le indagini, ...

Lunedì notte c’è stata una grande Operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna : Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna: la polizia ha eseguito 16 arresti, decine di perquisizione e sequestri di beni per diversi milioni di euro nell’ambito di un’indagine contro un clan affiliato alla costa grande

Maxi Operazione contro ‘ndrangheta in Emilia : arresti e perquisizioni : Maxi operazione contro ‘ndrangheta in Emilia: arresti e perquisizioni Disposte misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alle cosche legate ai Grande Aracri di Cutro. controlli in tutta Italia su persone che risultano collegate ai clan Parole chiave: ...

Operazione contro la 'ndrangheta in Emilia : nuovi arresti : Le indagini della Dda sono state condotte dalla Squadra mobile di Bologna in collaborazione con quelle di Parma, Reggio Emilia e Piacenza. arresti e perquisizioni contro il clan Grande Aracri di Cutro

C'è stata una maxi Operazione contro la pedopornogragia online in Italia : Vasta operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla procura della Repubblica e da quella per i minori di Catania: sono 51 le persone indagate per detenzione divulgazione di pornografia minorile e tra queste 30 sono minorenni. Sono state le indagini del compartimento della polizia postale di Catania, sotto la direzione del centro nazionale di contrasto di pedopornografia online del servizio polizia postale e delle comunicazioni, ad ...

Catania. Operazione Isola Bella contro il clan Cintorino 31 arresti : Operazione Isola Bella in Sicilia. Un maxi blitz degli uomini della Guardia di finanza di Catania ha colpito il clan

Contro la Diploma Connection scatta l’Operazione Minerva dei Carabinieri; gli avvisi di reato salgono a 58 : Falsificare un Diploma per ottenere un posto di lavoro è un reato. Il fenomeno che aveva preso piede nel casertano e che aveva portato alla scoperta di bidelli assunti con titoli falsi si è esteso a macchia d’olio interessando anche gli insegnanti curricolari. È notizia di queste ultime ore un’accusa partita dai carabinieri di Cosenza che hanno notificato 25 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emesse dalle Procura del ...

Mafia - Operazione contro i clan di Carini : 9 arresti (VIDEO) : Questa mattina la Polizia di Stato, in esecuzione di un’Ordinanza di applicazione di Misure Cautelari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della dalla Direzione Distrettuale AntiMafia della Procura di Palermo che ha coordinato le indagini, ha tratto in arresto i seguenti sodali della famiglia mafiosa di Carini. Il provvedimento giunge al termine di un’attività d’indagine effettuata dalla Squadra ...