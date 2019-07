Oltre 600 eventi nel mondo per promuovere Bel Paese in 2019-2021

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma, 18 lug. (AdnKronos) –600nelperil turismo made in Italy puntando su crescita e sostenibilità. E’ quanto prevede il piano triennaleelaborato dall’Enit e presentato oggi al Mipaaft dal presidente Giorgio Palmucci e dal ministro dell’Agricoltura e Turismo Gian Marco Centinaio. La nuova strategia peril Belprevede anche attenzione ai diversi segmenti di mercato con azioni dedicate al lusso, al turismo leisure sia active che slow e alla Meeting Industry. Tra gliprogrammati, che registrano una crescita del 5% rispetto al 2018, spiccano momenti significativi come il Centenario Enit a novembre, le celebrazioni legate a Leonardo da Vinci, la partecipazione al Giro d’Italia e altrisportivi e fiere internazionali come il Seatrade, il World Routes, la Settimana della cucina. Il ...

