Nuoto | Mondiali Gwangju 2019 Le tre fatiche mondiali del nuovo Gabriele Detti | sarà

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 14-6. Il Setterosa demolisce le asiatiche e vola ai quarti di finale! : Setterosa straripante: nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile in corso a Gwangju, in Corea del Sud, le azzurre annichiliscono la Cina, battuta nettamente per 14-6, e chiudono in testa a punteggio pieno il Girone D, volando direttamente ai quarti di finale ed andando a porsi dal lato del tabellone opposto a quello degli USA. Una gara senza storia fin dal principio quella andata in scena all’alba ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. Tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Italia-Cina 13-5 - Mondiali pallaNuoto femminile 2019 in DIRETTA : Setterosa ad un passo dai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’19” GOLL!!!!! Rigore perfetto di Bianconi! Italia-Cina 13-5. 5’20” Controfuga di Chiappini con l’uomo in più e rigore per l’Italia. 6’18” Bella parata di Gorlero su nuova beduina di Xiang. Bene anche in difesa Chiappini. 7’38” Gol Cina. Beduina vincente in avvio di Xiang. Sorpresa e spiazzata Gorlero. Italia-Cina 12-5. INIZIO ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Cina vicina alla Russia : Settima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 04.00 Italiane (le 11.00 locali) hanno preso il via i preliminari della routine del libero combinato a squadre. 15 le compagine in gara, tra cui l’Italia. Le ragazze del Bel Paese, capitanate da Beatrice Callegari, hanno espresso un buon esercizio, accompagnate dalle musiche di ...

LIVE Italia-Cina 9-3 - Mondiali pallaNuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa ad ampie falcate verso i quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’01” Gol Cina. Segna Xiang sorprendendo Gorlero, non perfetta nell’intervento. Italia-Cina 9-3. 5’05” GOOOLLLL!!!! Chiappini per Bianconi, palla in mezzo per lo schiaffo al volo di Tabani che fa gol! Italia-Cina 9-2. 5’18” Superiorità per l’Italia, Fabio Conti chiama time out. 5’29” Ancora Avegno bravissima in difesa, palla ...

LIVE Italia-Cina 8-2 - Mondiali pallaNuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa è dominante con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO TERZO QUARTO FINE SECONDO QUARTO. Italia-Cina 8-2 4″ Gran parata di Gorlero! 1’01” GOOOLLLL!!! Emmolo da distanza siderale! Gran conclusione di potenza da oltre sei metri dell’azzurra! Italia-Cina 8-2. 1’46” GOOOLLLL!!!!! Emmolo in rete da posizione 1 a concretizza la superiorità numerica del Setterosa. Italia-Cina 7-2. 2’35” ...

LIVE Italia-Cina 5-1 - Mondiali pallaNuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa inizia bene con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO SECONDO QUARTO FINE PRIMO QUARTO. Italia-Cina 5-1 4″ GOOOLLLL!!!! Garibotti!!! Ancora da fuori l’azzurra trova la traiettoria vincente! Che inizio del Setterosa! Italia-Cina 5-1. 47″ Palo di Garibotti! Gran conclusione dai 5 metri, a ruota gran parata di Gorlero. 1’38” GGOOOOLLLL!!!! Garibotti per Chiappini che realizza in superiorità! Italia-Cina ...

VIDEO Staffetta mixed d’ARGENTO - Mondiali Nuoto di fondo 2019 : Paltrinieri secondo nella volata per il podio : L’Italia si tinge d’argento nella Staffetta mista dei Mondiali 2019 di nuoto di fondo a Gwangju (Corea del Sud). Nelle acque asiatiche il quartetto composto da Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri coglie un ottimo risultato alle spalle della Germania e davanti agli Stati Uniti. Un riscontro un po’ amaro per Greg che avrebbe preferito chiudere l’esperienza in acque libere con un ...

LIVE Italia-Cina 0-0 - Mondiali pallaNuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa si gioca l’accesso ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Cina, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: all’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, mentre un risultato negativo, al contrario, complicherebbe, e non poco, il cammino delle ragazze di Fabio Conti. La presentazione ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 – Gregorio Paltrinieri : “Volevo vincere ma al momento altri sono più forti di me…” : Gregorio Paltrinieri ha conquistato la sua prima medaglia nel Nuoto di fondo in un Mondiale. E’ stata la staffetta mista odierna, tenutasi nelle acque sudcoreane di Gwangju, a regalare questo riscontro. Una gara molto emozionante, iniziata un po’ in sordina da parte del quartetto azzurro, con le due ragazze Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi che hanno cercato di limitare i danni. Ci ha pensato poi Domenico Acerenza a recuperare. ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : iniziati i preliminari del libero combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 4.33: 88.1333 per la Grecia che scavalca la Bielorussia e si porta in seconda posizione dietro solo al Giappone. In vasca Israele 4.26: Bielorussia che con 82.8333 è seconda alle spalle del Giappone. Ora in acqua la Grecia 4.20: Il Kazakistan ottiene 81.6667 in questi preliminari del libero combinato. Rimane avanti sempre il Giappone. Adesso è il momento ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali pallaNuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa si gioca l’accesso ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo della pallanuoto (18 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Cina, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: all’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, mentre ...