Nuoto | Mondiali Gwangju 2019 Le staffette azzurre | sarà finalmente gloria per le miste?

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Cerruti/Ferro in gara nel sincro - Setterosa ai quarti di finale! Out nei tuffi Chiara Pellacani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Cerruti/Ferro a caccia del quinto posto nel duo Libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 12.26: Per la coppia messicana arriva un punteggio di 86.1000 (Execution 25.7000, Artistic Impression 34.4000, Difficulty 26.0000), piccolo miglioramento anche per loro e quarta posizione provvisoria 12.23: In vasca ora le messicane Diosdado Garcia e Jimenez Garcia, undicesime nelle qualificazioni 12.22: Lieve miglioramento per le canadesi rispetto alle ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Alle 12.00 Cerruti/Ferro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 5.46: Appuntamento Alle 12.00 per la finale del duo libero con le nostre Cerruti e Ferro, desiderose di essere tra le protagoniste. Un saluto dalla redazione di OA Sport 5.44: L’Italia conclude questi preliminari del libero combinato in quinta posizione con il punteggio di 90.9000 (esecuzione: 27.1000, impressione artistica: 36.4000, difficoltà: ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Out nei tuffi Chiara Pellacani - cresce l’attesa per il sincronizzato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : il Settebello sfida la Germania - in palio i quarti di finale : “L’obiettivo è il primato del girone che passa dal risultato positivo con la Germania”. Conciso e ovviamente con i fari puntati verso una partita importantissima: Sandro Campagna ieri sembra aver accettato una performance non del tutto convincente da parte del Settebello contro il Giappone, con il risultato ad aver molto più valore della prestazione. La fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto maschile va a chiudersi con la ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Fuori in semifinale Chiara Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Due finali di fondo e il Settebello : il programma di venerdì 19 luglio : La giornata di domani si apre con le due finali dei 25 km di fondo, per proseguire poi con il Settebello e il sincro Si preannuncia una giornata ricca di spettacolo e colpi di scena quella di domani a Gwangju, dove sono in corso i Mondiali di nuoto 2019. Si comincia subito con due finali, le 25 km di fondo sia maschile che femminile, dove gli atleti azzurri proveranno a strappare almeno una medaglia. A seguire poi ecco il Settebello, che ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Ultima rotazione nella semifinale di Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : Italia-Germania. Programma - orari e tv : I Mondiali di Pallanuoto maschile proseguiranno domani a Gwangju, in Corea del Sud con la terza ed ultima giornata della prima fase a gironi: il Settebello è inserito nel Girone D e dopo le vittorie contro Brasile e Giappone è in testa alla classifica in solitaria, ma per accedere direttamente ai quarti vincendo il raggruppamento dovrà raccogliere almeno un pari con la Germania. Come arriva la Germania allo scontro che vale il primato? Spiccano ...

Mondiali di Nuoto 2019 - medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta mista : Ai Mondiali di nuoto in Corea del Sud l'Italia sale sul secondo gradino del podio al termine di una gara combattuta fino all'ultima bracciata. Azzurri protagonisti nella rada dell'Expo Ocean Park con il team composto dalla stessa Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri.Continua a leggere

Mondiali Nuoto Sincronizzato 2019 – Italia 5ª nei preliminari del libero combinato : in testa è duello Russia-Cina : L’Italia chiude al 5° posto i preliminari del libero combinato ai Mondiali di Nuoto Sincronizzato 2019: le azzurre totalizzano 90.9000 punti. In vetta è duello Russia-Cina Buona prova per l’Italia nei preliminari del libero ai Mondiali di Nuoto Sincronizzato 2019. La squadra azzurra, composta da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Domiziana Cavanna, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 14-6. Fabio Conti : “Abbiamo giocato meglio in difesa grazie alla collaborazione di tutte” : Grande soddisfazione in casa Italia per la netta vittoria odierna del Setterosa nella sfida contro la Cina, valso alle azzurre l’approdo diretto ai quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto femminile: tutta la gioia per il primo posto nel Girone D risuona nelle parole rilasciate al sito federale dal CT Fabio Conti e da Giulia Viacava, oggi a segno due volte. Così Fabio Conti subito dopo il successo odierno: “Abbiamo raggiunto il ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Alle 8.30 Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi Alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

Mondiali Nuoto di Fondo 2019 – Gregorio Paltrinieri regala l’argento all’Italia nella staffetta mista : L’Italia chiude al secondo posto la staffetta mista del Nuoto di Fondo ai Mondiali di Nuoto 2019: il quartetto composto da Bruni, Gabbrielleschi, Acerenza e Paltrinieri vince la medaglia d’argento Squillo importante per l’Italia ai Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwuanju. Gli azzurri ottengono un’importante medaglia d’argento nella staffetta mista del Nuoto di Fondo, chiudendo i 5km alle spalle della Germania e davanti ...