Nuoto: Italia argento nella staffetta

E'na la medaglia d'dellamista di 5km in acque libere ai mondiali diCorea del Sud. L'oro è tedesco e il bronzo degli Usa, in una gara che ha visto le squadre battersi sul filo dei decimi. Il quartetto tedesco di Lea Boy, Sarah Kohler, Soeren Meissnger e Rob Muffels ha concluso in un tempo di 53 minuti, 58.70 secondi in acque leggermente increspate L', con Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi,Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, era a soli due decimi di secondo con un tempo di 53.58.90.(Di giovedì 18 luglio 2019)