Nuoto di Fondo | Mondiali 2019 | Arianna Bridi a caccia del riscatto nella 25km femminile

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 19 luglio. Tutti gli italiani in gara : Domani si concluderanno i Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud e sarà la volta delle due maratone delle acque libere: la 25 km maschile e femminile. L’Italia, dopo aver ottenuto un argento nella staffetta mista con Gregorio Paltrinieri protagonista e un bronzo nella 10 km femminile grazie a Rachele Bruni, punta le proprie fiches su Simone Ruffini (campione del mondo di questa specialità nel 2015) e sul vincitore del titolo italiano a ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Due finali di fondo e il Settebello : il programma di venerdì 19 luglio : La giornata di domani si apre con le due finali dei 25 km di fondo, per proseguire poi con il Settebello e il sincro Si preannuncia una giornata ricca di spettacolo e colpi di scena quella di domani a Gwangju, dove sono in corso i Mondiali di nuoto 2019. Si comincia subito con due finali, le 25 km di fondo sia maschile che femminile, dove gli atleti azzurri proveranno a strappare almeno una medaglia. A seguire poi ecco il Settebello, che ...

Mondiali Nuoto di Fondo 2019 – Gregorio Paltrinieri regala l’argento all’Italia nella staffetta mista : L’Italia chiude al secondo posto la staffetta mista del Nuoto di Fondo ai Mondiali di Nuoto 2019: il quartetto composto da Bruni, Gabbrielleschi, Acerenza e Paltrinieri vince la medaglia d’argento Squillo importante per l’Italia ai Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwuanju. Gli azzurri ottengono un’importante medaglia d’argento nella staffetta mista del Nuoto di Fondo, chiudendo i 5km alle spalle della Germania e davanti ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. Tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

VIDEO Staffetta mixed d’ARGENTO - Mondiali Nuoto di fondo 2019 : Paltrinieri secondo nella volata per il podio : L’Italia si tinge d’argento nella Staffetta mista dei Mondiali 2019 di nuoto di fondo a Gwangju (Corea del Sud). Nelle acque asiatiche il quartetto composto da Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri coglie un ottimo risultato alle spalle della Germania e davanti agli Stati Uniti. Un riscontro un po’ amaro per Greg che avrebbe preferito chiudere l’esperienza in acque libere con un ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 – Gregorio Paltrinieri : “Volevo vincere ma al momento altri sono più forti di me…” : Gregorio Paltrinieri ha conquistato la sua prima medaglia nel Nuoto di fondo in un Mondiale. E’ stata la staffetta mista odierna, tenutasi nelle acque sudcoreane di Gwangju, a regalare questo riscontro. Una gara molto emozionante, iniziata un po’ in sordina da parte del quartetto azzurro, con le due ragazze Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi che hanno cercato di limitare i danni. Ci ha pensato poi Domenico Acerenza a recuperare. ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia d’ARGENTO nella staffetta mista!! Vince la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.05: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport 02.03: Italia D’ARGENTO!!!! Gregorio Paltrinieri dunque chiude con un argento, preceduto da Muffels e davanti agli Stati Uniti. Seguono Brasile, Australia, Francia, Olanda, Ungheria, Cina e Russia a completare il quadro della top-10 01.58: Rivedendo il replay si nota l’oro della Germania mentre ...