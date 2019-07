Calciomercato Juventus - dalla Spagna insistono per NEYMAR : “Incontro tra Paratici e il padre del calciatore” : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

NEYMAR ALLA JUVENTUS?/ Bomba Chiringuito : 'Scambio con Dybala col Psg' : Calciomercato, NEYMAR si offre ALLA Juventus: Paratici tra Psg e Barcellona? Bomba di El Chiringuito: possibile scambio con Paulo Dybala!

NEYMAR si offre alla Juventus/ Calciomercato : l'intrigo fra Cr7 - Barcellona e Psg : Calciomercato, Neymar si offre alla Juventus: 'Mundo Deportivo' è convinto, O'Ney potrebbe arrivare dopo l'intrigo tra Barcellona e Psg

NEYMAR Juventus - clamoroso dalla Spagna : il brasiliano si offre a Paratici : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, Neymar, ormai pronto a dire addio al PSG, si sarebbe offerto anche a Paratici e alla Juventus. Una notizia che potrebbe trovare conferme, ma che difficilmente i bianconeri potrebbero riuscire a coltivare. Neymar, dal canto suo, sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e […] More

Calciomercato Juventus - la clamorosa bomba dalla Spagna : NEYMAR si è proposto ai bianconeri! : Che il rapporto tra Neymar e il Paris Saint Germain fosse ai ferri corti, lo si era capito. Sembrano ormai passati secoli dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel per la folle cifra di 222 milioni di euro. Entusiasmo, euforia, e ‘nulla più’ di qualche scudetto e qualche infortunio di troppo. Un rapporto forse, probabilmente, mai definitivamente decollato, e negli ultimi giorni arrivato al limite. E’ evidente che il brasiliano ...

NEYMAR ALLA Juve diventa possibile : bianconeri nella lista del brasiliano : Neymar vuole lasciare il PSG: nella lista delle possibili destinazioni figura anche la Juventus. Tuchel: “Sapevo da tempo che voleva andarsene”.“powered by Goal”Metti un giocatore scontento in un club che (a suo avviso) non è più in grado di soddisfarlo: se l’individuo in questione è Neymar allora ne esce fuori un calderone dalle dimensioni gigantesche e dall’esito finale che non è dato conoscere.Non è un mistero che ...

Psg - NEYMAR parteciperà alla tournée asiatica : Svolta sul futuro dell’attaccante Neymar, per il momento niente fratture con il Psg nonostante il calciatore brasiliano abbia chiesto la cessione al club francese. Nel dettaglio secondo quanto riporta ‘As’ il calciatore risponderà alla convocazione per la tournée asiatica, nell’elenco dei convocati comparirà dunque anche quello di Neymar, nella giornata di martedì il brasiliano partirà in compagnia dei compagni per ...

Repubblica : “De Ligt trattato dalla Juventus come Messi e NEYMAR” : Un’operazione spudorata “Un’operazione spudorata” così definisce su Repubblica Fabrizio Bocca l’acquisto di De Ligt. La Juventus ha speso una cifra spudoratamente alta, tale da spazzare via la concorrenza, convincere l’Ajax (70 milioni più bonus), il giovane difensore trattato come Messi e Neymar (7,5 questa stagione e poi 12 netti l’anno per 4 anni) e accontentare il famelico Raiola (10 milioni per il ...

Calciomercato - dalla Spagna : il Psg offre NEYMAR al Real Madrid : I tifosi del Barcellona sono in attesa di conoscere il colpo di mercato in attacco per la prossima stagione, il nome è quello di Griezmann ma nelle ultime ore sta circolando con insistenza un possibile ritorno in blaugrana di Neymar, nel frattempo dalla Spagna arriva un retroscena ed a svelarlo è stato ‘Marca’ e riguarda proprio il brasiliano. Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, avrebbe offerto in due ...

NEYMAR - il Psg apre alla cessione : basta atteggiamenti da star : Neymar sembrebbe non avere più futuro a Parigi. Infatti, il Paris Saint-Germain avrebbe aperto le porte alla cessione dell'attaccante brasiliano. Dopo due stagioni, le prestazioni del giocatore non sono state giudicate all'altezza delle aspettative da parte del club. In due anni tra infortuni e problemi extra-calcistici, Neymar pare abbia deluso in modo evidente i vertici del PSG. La cifra di partenza per l'acquisto è fissata a 200 milioni di ...

NEYMAR accusato di stupro - il brasiliano ascoltato per 5 ore dalla polizia : “mi ha chiesto di essere sculacciata” : L’attaccante brasiliano è stato ascoltato dalla polizia di San Paolo in merito all’accusa di stupro rivoltagli dalla modella Najila Trindade Cinque ore di deposizione, utili a Neymar per spiegare come sono andati i fatti in quella camera del Sofitel di Parigi, dove si sarebbe consumato il presunto stupro denunciato dalla modella Najila Trindade. AFP/LaPresse Il brasiliano si è presentato in completo nero e aiutato dalle ...

Indiscrezione dalla Spagna : rottura totale tra NEYMAR e il PSG! : Continua il momento tutt’altro che felice per Neymar. Tra le accuse di stupro e l’infortunio in amichevole che ha compromesso la sua partecipazione in Copa America, arriva anche la rottura con il Paris Saint Germain. Lo scrive in Spagna il quotidiano catalano ‘Sport’, secondo cui il giocatore vorrebbe andar via e avrebbe espresso la propria volontà al suo club, che tuttavia sta cercando di opporre resistenza. ...

NEYMAR interrogato dalla polizia di Rio de Janeiro : Neymar è stato interrogato dalla polizia di Rio de Janeiro per aver pubblicato sui social foto intime della modella che lo ha accusato di stupro. Un reato che comporta una pena detentiva di massimo cinque anni. Si è presentato alla stazione di polizia in sedia a rotelle a causa dell’infortunio alla caviglia che non gli consentirà di partecipare alla Coppa America. Dopo aver reso la sua dichiarazione agli agenti ha parlato alla marea di ...