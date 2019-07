Netflix | delude la crescita abbonati Pesano aumento prezzi e concorrenza

digital-news

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ladegliaffonda a Wall Street, dove arriva a perdere fino al 12%. Il colosso della tv in streaming chiude il secondo trimestre con 2,7 milioni diin più, decisamente al di sotto dei cinque milioni attesi. A preoccupare è soprattutto la perdita di 130.000negli Stati Uniti a causa del rincaro deie della programmazione debole. Alla fine di giugnoconta 151,6 milioni dinel mondo, meno dei 153,9 milioni che aveva previsto e meno dei 156,5 milioni attesi dal mercato. La società stima per il terzo trimestre 7 milioni diin più, di cui 800.000 negli States, grazie al...

