Navigator | da domani 19 luglio la firma dei primi contratti

(Di giovedì 18 luglio 2019) Davenerdì 19e sino al prossimo 24inizieranno su base territoriale ad essereti idi lavoro a tempo indeterminato da parte deiselezionati. Ieri, 17al ministero dello Sviluppo Economico sono statete le prime 16 convenzioni tra Anpal Servizi e le Regioni, quale passaggio indispensabile per entrare nella fase di operativa del Reddito di cittadinanza. Le regioni che hannoto la convenzione risultano essere quelle: del nord: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana e Emilia Romagna; del centro: Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria e Molise; del sud: Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Non hanno ancorato la convezione la regione Basilicata, la quale andrà in giunta regionale a fine settimana e la regione Campania con cui è in atto ancora un confronto. Inoltre, a firmerà la convenzione ...

