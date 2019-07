Mozione di sfiducia per Salvini | lo annuncia Elena Boschi spalleggiata da Renzi e

Pd : Scalfarotto - ‘Mozione sfiducia Salvini scelta obbligata’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – ‘Davanti al disprezzo manifesto per le istituzioni repubblicane e per il Parlamento, non resta che una sola cosa da fare per le opposizioni: la mozione di sfiducia”. Lo dichiara Ivan Scalfarotto, deputato del Partito democratico.‘Bisogna riportare ‘ continua – questa evidente crisi istituzionale dentro il suo alveo naturale: che al ministro piaccia o meno, egli ricopre quel ...

Pd : Verducci - ‘sì a Mozione sfiducia Salvini - atto politico necessario’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il Pd presenti la mozione di sfiducia a Salvini. è l’atto politico più forte, urgente e necessario da fare per evitare che tutto venga insabbiato dall’atteggiamento omertoso di Lega e M5S. Salvini deve essere obbligato a chiarire in Parlamento”. Lo dice il senatore Pd Francesco Verducci.“Dalle inchieste giornalistiche emerge uno scandalo enorme ed inquietante, che ha dei ...

Pd : Ceccanti - ‘no argomenti convincenti per dire no a Mozione sfiducia Salvini’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il rifiuto di Salvini di presentarsi alla Camera sulla vicenda russa è legata alla cortina fumogena di queste ore sulla falsa crisi, al netto di alcune fibrillazioni reali, che però non possono oscurare il fatto che la maggioranza proprio in queste ore stia votando compatta come un sol uomo il decreto sicurezza-bis”. Lo sottolinea Stefano Ceccanti del Pd.“Per questa ragione -aggiunge- ...

Pd : Valente - ‘avanti su Mozione sfiducia - mandiamo a casa governo’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Basta con questo vergognoso teatrino, ogni giorno un litigio che blocca il Paese. Il M5S venga allo scoperto e invece di fare il solito gioco delle parti, ci dica se è pronto a votare una mozione di sfiducia del Pd a questo governo irresponsabile e disastroso”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente.“Non erano loro quelli che avrebbero aperto il Parlamento come una scatoletta di ...

Pd : Nobili - ‘Mozione sfiducia a Salvini subito - non è più rinviabile’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “La mozione di sfiducia del Pd contro Salvini non è più rinviabile. Anche per fermare questo teatrino sulle spalle degli italiani. O c’è qualcuno ancora che vuole scegliere tra gli indegni al soldo di Putin e gli igNobili che ci chiamano ‘partito di Bibbiano’? #senzadime”. Lo scrive Luciano Nobili su twitter. L'articolo Pd: Nobili, ‘mozione sfiducia a Salvini subito, non ...

Pd : Anzaldi - ‘no a Mozione sfiducia Salvini significa voler fare governo Pd-M5S’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Dire che il Pd non debba presentare la mozione di sfiducia a Salvini significa far passare il messaggio che il Pd voglia fare il governo con Di Maio e i cinque stelle. E’ un insulto ai nostri elettori”. Lo dice il deputato Pd, Michele Anzaldi, all’Adnkronos a proposito della ‘questione’ mozione di sfiducia a Matteo Salvini. “voler dividere Lega e M5s che altro ...

**Governo : Renzi - ‘da Pd subito Mozione sfiducia a Salvini - M5S lo salva?’** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “C’è una cosa da fare, subito: presentare una mozione di sfiducia a Salvini. Se i Cinque Stelle la votano, finisce l’esperienza del peggior governo della storia repubblicana. Se i Cinque Stelle lo salvano di nuovo, la vicenda dei rubli sarà per loro come la vicenda Ruby. E avranno perso ogni residua credibilità. L’opposizione deve fare l’opposizione: che altro deve fare Salvini per ...

Governo : Ascani - ‘Pd presenti subito Mozione sfiducia a Salvini’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono convinta che il Pd debba presentare subito una mozione di sfiducia al Ministro Salvini. Vedremo se questo Governo esiste ancora oppure no. Vedremo se i cinque stelle sono disposti a svendere ancora la dignità per mantenere le poltrone”. Lo scrive su twitter Anna Ascani del Pd. L'articolo Governo: Ascani, ‘Pd presenti subito mozione sfiducia a Salvini’ sembra essere il primo su ...

Boschi attacca Salvini : 'Solo un modo per essere seri' e Pd annuncia Mozione di sfiducia : Il Partito Democratico mette ancora una volta nel mirino Matteo Salvini. Il Ministro del'Interno, secondo quelle che sono le dichiarazioni degli esponenti 'Dem', si sarebbe macchiato della grave colpa di sfuggire dal Parlamento a cui sarebbe chiamato a rendere conto di quanto sta accadendo attorno al suo partito, relativamente ai presunti finanziamenti provenienti della Russia. Particolarmente significative, in tal senso, risultano le ...

Fondi russi alla Lega - Pd presenta Mozione di sfiducia a Salvini : l’annuncio di Maria Elena Boschi : Il Pd presenterà oggi una mozione di sfiducia al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega e per la mancata volontà del vicepresidente del Consiglio di riferire in Parlamento sul caso. L'annuncio è stato dato attraverso un tweet da Maria Elena Boschi: il post è stato rilanciato anche da Matteo Renzi.Continua a leggere

Lega : Marcucci - ‘dopo informative - Pd valuterà Mozione sfiducia Salvini’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Valuteremo ciò che verrà a dirci il premier Conte in aula sui rapporti della Lega con la Russia, lo stesso ministro Salvini non potrà sfuggire alla pressante richiesta di andare a riferire alla Camera. Vedo che dalle fantasie e dai pettegolezzi, siamo passati ad una inchiesta giudiziaria che ipotizza il reato di corruzione internazionale. In questa fase non si può escludere nulla, sulla base di ciò ...

Sedriano - il vicesindaco M5s parcheggia usando pass per disabili del padre morto. Il Consiglio boccia la Mozione di sfiducia : parcheggia con il pass disabili del padre morto, viene ‘pizzicato’ e fotografato, inventa una serie di scuse (e una bugia) per giustificarsi e, quando il caso finisce in Consiglio comunale, si rifiuta di chiarire davanti ai cittadini, mentre i suoi compagni di partito gli salvano la poltrona. Non è l’ennesima furbata di un politico della casta, ma solo l’ultima figuraccia del vicesindaco pentastellato di Sedriano, nel Milanese, primo comune ...

Austria - sfiduciato il cancelliere Kurz : socialdemocratici ed estrema destra votano sì alla Mozione : Karl Nehammer, il presidente del suo partito, aveva interpretato quel 35,5% dei consensi alle Europee come “un forte voto di fiducia nel cancelliere Kurz“. Ma oggi il leader dei conservatori dell’Oevp è stato il primo capo del governo dal dopoguerra ad essere sfiduciato dal Parlamento Austriaco, che ha approvato la mozione presentata dal partito ‘Jetz’ (Ora). Come annunciato nel dibattito che ha preceduto il voto, ...