Morto Luciano De Crescenzo all' età di 91 anni | l' addio all' ingegnere | filosofo e scrittore

Blastingnews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Oggi, giovedì 18 luglio, èDe, un grandissimo esponente del mondo dello spettacolo, della televisione e della cultura italiana. Dopo aver praticato il lavoro di, decise di lasciare tale professione per dedicarsi alla sua più grande passione: la divulgazione e la scrittura. Proprio per questo motivo, in seguito anche a diverse partecipazioni come ospite al Maurizio Costanzo show decise di dedicarsi completamente al mondo della scrittura e delle regia. Questo grandissimo artista partenopeo si è spento oggi, a Roma a 91(età che avrebbe compiuto fra un mese esatto)....

fanpage : È morto Luciano De Crescenzo, raccontò Napoli con filosofia e ironia - Corriere : È morto Luciano De Crescenzo - giornalettismo : Il giorno dopo la morte di #Camilleri, l'Italia piange un altro grandissimo intellettuale. Oggi è morto… -