Monopoli | assenteismo in ospedale | 46 indagati | molti sono medici

Monopoli - maxi-retata antiassenteismo all’ospedale : Emanuela Carucci Carabinieri in azione nel nosocomio “San Giacomo” del centro in provincia di bari, 13 arresti Tredici i dipendenti della Asl di Bari in servizio all'ospedale 'San Giacomo' di Monopoli arrestati dai carabinieri del comando provinciale per assenteismo. Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari su richiesta della procura della Repubblica del capoluogo ...

