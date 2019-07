Mondiali Tuffi 2019 – Chiara Pellacani in semifinale nella prova del metro femminile

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Alle 8.30 Pellacani nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi Alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

Tuffi - Mondiali 2019 : Chiara Pellacani è in semifinale dai tre metri! Eliminata Elena Bertocchi : E’ una qualifica in chiaroscuro per l’Italia nei tre metri femminili dei Mondiali di Gwangju. Se da una parte Chiara Pellacani festeggia la qualificazione alla semifinale (alle ore 8.30), dall’altra Elena Bertocchi viene Eliminata dopo una prova veramente negativa. Alla prima gara dai tre metri in un Mondiale, Chiara Pellacani dimostra tutto il suo talento e e centra il passaggio alla semifinale al termine di un’ottima ...

05.59: Appuntamento alle 8.30 con la semifinale di Chiara Pellacani. 05.57: Si è chiusa la qualifica del metro femminile. Shi Tingmao vince con 357.90 punti, superando di poco più di un punto la connazionale Wang Han. Chiara Pellacani chiude al nono posto, mentre Elena Bertocchi è solo 34esima e dunque eliminata. 05.49: Chiara Pellacani E' IN semifinale! La romana conquista 58.50 con il ...

02.44: Chiara Pellacani, invece, sarà la 40esima a salire sul trampolino. Per la romana ci sarà lo stesso identico ordine di Tuffi della compagna di squadra. 02.39: Elena Bertocchi sarà la dodicesima a tuffarsi. Questi i Tuffi della lombarda: doppio e mezzo indietro carpiato (3.0), doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (3.0), triplo e mezzo avanti carpiato (3.1), doppio e mezzo ...

Tuffi - Mondiali 2019 : Elena Bertocchi e Chiara Pellacani alla caccia della finale e del pass olimpico : Servirà la gara perfetta ad Elena Bertocchi e Chiara Pellacani per volare in finale e soprattutto a Tokyo. Le due azzurre saranno impegnate domani dai tre metri e cominceranno fin dal mattino (ore 3 italiane, le 10 coreane) il loro lunghissimo cammino verso il traguardo sperato. Un vera e propria maratona è quella che aspetta Bertocchi e Pellacani. Prima una qualifica con ben 53 atlete al via e solo diciotto di queste potranno accedere alla ...

14.59: Noemi Batki chiude all'ottavo posto con 328.90 e si qualifica per le World Series. Eguagliato il miglior risultato di sempre di un'italiana nella finale mondiale della piattaforma. Un Mondiale eccezionale quello di Noemi. 14.57: MEDAGLIA D'ORO PER CHEN YUXI! La cinese completa una gara eccezionale con 439.00 ...

E' tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento Alle 13.45 italiane, la finale della piattaforma donne con Noemi Batki 10.06: Il cinese Xie chiude con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato con 85.50 e va ben oltre i 500 punti con 522.60! Grandissimo punteggio a precedere il connazionale Cao e Laugher. Gli altri qualificati alla finale sono, Boudia, ...

9.52: Il portoricano Quintero chiude con 371.45 la sua semifinale e non rientrerà nei migliori dodici 9.50: Il cinese Xie chiude la quinta rotazione con 88.80 ed è primo con 437.10 al termine della quinta rotazione 9.50: Il britannico Laugher dà spettacolo e con 91.20, va in testa con 428.85 9.45: Il coreano Woo ottiene in questa quinta rotazione 67.50 per un totale di 340.95 (quarto) 9.45: Il ...

9.19: Il colombiano Morales con il triplo e mezzo indietro raggruppato ottiene 54.00. 286.15 e primo posto parziale 9.18: Inizia la quarta rotazione con il portoricano Quintero che con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato ottiene 76.00. 252.45 per lui il totale 9.17: Il cinese Xie Siyi chiude questa rotazione con il triplo e mezzo indietro raggruppato con cui ottiene 90.00!! 259.05 per lui ...

9.13: Il russo Shleikher ottiene con il triplo e mezzo indietro raggruppato 55.80 ed è nono nel totale con 202.50 9.12: Il messicano Pacheco con un doppio e mezzo indietro carpiato ottiene 66.00. 198.60 il totale (decimo posto) 9.11: L'altro americano Boudia ottiene con il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti 78.20 ed è secondo con 223.10 nel totale 9.10: L'americano ...

8.47: Doppio e mezzo indietro carpiato per l'ucraino Kolodiy che ottiene 63.00, per un totale di 132.70 8.47: E' il momento del colombiano Morales che con un triplo e mezzo rovesciato raggruppato ottiene 75.25, per un totale di 146.65 (primo posto parziale) 8.46: Quintero inizia la seconda rotazione e ottiene con il triplo e mezzo avanti carpiato 63.55 per un totale di 122.05 8.44: ...

8.32: Tocca all'ucraino Kolodiy che ottiene con il triplo e mezzo ritornato raggruppato 69.70, seconda posizione per lui 8.31: Il colombiano Morales Mendoza con un doppio salto mortale e mezzo con due avvitamenti ottiene 71.40 e si porta avanti 8.30: 58.50 per Quintero, con un'entrata in acqua abbondante 08.28: Sarà il portoricano Quintero a iniziare questa semifinale con un doppio ...

08.20: Tra i grandi personaggi, il tedesco Hausding (1 oro, 2 argenti e 1 bronzo nella sua carriera nei Mondiali in carriera) è sempre da considerare 08.18: Ci attende comunque una semifinale dal LIVEllo molto alto. Del resto il 18° qualificato stamane il portoricano Quintero ha ottenuto 396.70 08.14: Tra gli outsider il sudcoreano, padrone di casa, Woo merita un'attenzione particolare: ...

Mondiali Nuoto 2019 – Il programma di mercoledì 17 luglio : dai tuffi alla pallanuoto - ecco le gare odierne : Nuoto di fondo, Nuoto sincronizzato, tuffi e pallaNuoto: ben 4 sport in programma nella giornata di mercoledì 17 luglio dei Mondiali di Nuoto 2019 La sesta giornata dei Mondiali di Nuoto 2019, di scena a Gwangju, vedrà protagonisti ben 4 sport. Il programma di mercoledì 17 luglio infatti offre: il Nuoto di fondo, con la 5 km femminile; il Nuoto sincronizzato, con i prelminari del libero a squadre e la finale del solo libero; i tuffi con i ...