Mondiali Scherma 2019 – Lo sfogo di Aldo Montano | “non si conoscono le regole Per me

Scherma - Mondiali 2019 : ultima stoccata fatale ad Alberta Santuccio. L’ex azzurra Moellhausen cancella l’Italia dalla spada femminile : La prova individuale di spada femminile non ha più atlete italiane in gara. L’ultima era Alberta Santuccio, ma la siciliana è stata sconfitta negli ottavi di finale dalla brasiliana Nathalie Moellhausen all’ultima stoccata per 15-14. Il destino ha voluto che proprio l’ex azzurra, in Nazionale fino al 2012 e vincitrice anche di medaglie importanti come l’oro mondiale a squadre nel 2009 ed il bronzo individuale nel 2011, ...

Scherma - Mondiali 2019 : Curatoli e Samele avanzano agli ottavi. Eliminati Montano e Berrè : Ci saranno due azzurri negli ottavi di finale della prova individuale di sciabola maschile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Budapest. Luca Curatoli, Luigi Samele hanno superato il turno dei sedicesimi di finale, mentre sono stati Eliminati Enrico Berrè ed Aldo Montano. Il primo si è arreso per 15-13 al rumeno Tiberiu Dolniceanu dopo aver rimontato anche quattro stoccate, mentre il livornese è stato sconfitto solamente ...

VIDEO Rossella Fiamingo - Mondiali Scherma 2019 : “Rodriguez-Quesada era ostica - ma come assalto era alla mia portata” : E’ tanta l’amarezza per la prematura uscita di Rossella Fiamingo dai Mondiali, in cui ha terminato il proprio cammino nel tabellone della spada femminile al secondo turno. Questo il suo commento ai microfoni della FIS: “Sapevo che Rodriguez-Quesada era ostica, ma come assalto era alla mia portata. Lei mi ha bloccato la preparazione, non sono riuscita a prendere il largo una volta in vantaggio. Ho avuto un po’ fretta. Di ...

Mondiali di scherma – Spada femminile : Mara Navarria fuori ai sedicesimi - avanti solo Alberta Santuccio : Nel giorno del suo compleanno, la spadista azzurra non riesce a superare lo scoglio dei sedicesimi di finale ai Mondiali di Budapest Si ferma ai sedicesimi di finale la corsa di Mara Navarria nel tabellone di Spada femminile ai Mondiali di scherma. A Budapest, la campione del mondo in carica è stata eliminata dalla tedesca Alexandra Ndolo, riuscita ad imporsi con il punteggio di 15-14. Una sconfitta che brucia per l’azzurra, che ...

Scherma – Mondiali di Budapest - il ritorno di Elisa Di Francisca : “come la prima volta - dopo Tokyo 2020 smetto” : La jesina si presenta ai Mondiali di Budapest dopo aver vinto l’oro agli Europei di Dusseldorf, insieme a lei c’è anche il figlio Ettore Elisa Di Francisca è pronta a riprendersi il Mondiale, dopo un’assenza di due anni dovuta alla nascita del piccolo Ettore. dopo aver conquistato l’oro agli Europei di Dusseldorf, la jesina torna in pedana a Budapest per la rassegna iridata, dove tenterà di risalire sul tetto del ...

Scherma - Mondiali 2019 : tutti gli sciabolatori azzurri superano il primo turno : tutti e quattro gli azzurri in gara superano il primo turno nella sciabola maschile ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Un grande inizio quindi dei nostri portacolori sulle pedane del Syma Center, che hanno dato ottimi segnali in questo primo assalto e ora dovranno ripetersi ai sedicesimi, anche se il livello degli avversari sarà indubbiamente più alto. Il primo a salire in pedana è stato Aldo Montano, che ha battuto 15-13 il ...

Scherma - Mondiali 2019 : esordio positivo per Navarria e Santuccio. Clamorosa eliminazione di Rossella Fiamingo : Buona la prima per la campionessa in carica. Mara Navarria comincia nel migliore dei modi la sua difesa del titolo nella prova di spada femminile ai Mondiali in corso di svolgimento a Budapest. La friulana ha sconfitto nettamente al primo turno la thailandese Kanyapat Meechai con il punteggio di 15-3 ed ora se affronterà l’ucraina Bezhura. La prima a scendere in pedana era stata Alberta Santuccio ed è stato un esordio positivo per la ...

