Mondiali Nuoto di Fondo 2019 – Gregorio Paltrinieri regala l’argento all’Italia nella

Mondiali Nuoto 2019 – L’Italia di pallanuoto femminile schianta la Cina 14-6 e vince il Girone D : azzurre ai quarti : Successo convince per L’Italia femminile di pallaNuoto che batte 14-6 la Cina e vince il Girone D: le ragazze azzurre qualificate direttamente ai quarti dei Mondiali di Nuoto 2019 Dopo la vittoria sul Giappone nel match inaugurale dei Mondiali di Nuoto 2019, L’Italia di pallaNuoto femminile torna in vasca per la seconda partita del Girone contro la Cina. Prestazione strepitosa del Setterosa che ottiene una netta vittoria e il pass per ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le tre fatiche Mondiali del nuovo Gabriele Detti : sarà addio ai 1500? : Sempre meno gemello, sempre più solido. Gabriele Detti si avvicina al Mondiale di Gwangju con tante aspettative nel cassetto, vuoi perché l’anno di attività, quello passato, ha aumentato la sua fame di vittorie e medaglie, vuoi perché la sua maturazione di atleta lo sta portando verso le specialità più brevi del mezzofondo, a differenza del compagno di avventure ma anche rivale Gregorio Paltrinieri che si cimenterà nel fondo, tenendo ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 14-6. Il Setterosa demolisce le asiatiche e vola ai quarti di finale! : Setterosa straripante: nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile in corso a Gwangju, in Corea del Sud, le azzurre annichiliscono la Cina, battuta nettamente per 14-6, e chiudono in testa a punteggio pieno il Girone D, volando direttamente ai quarti di finale ed andando a porsi dal lato del tabellone opposto a quello degli USA. Una gara senza storia fin dal principio quella andata in scena all’alba ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 14-6. Il Setterosa demolisce le asiatiche e vola ai quarti di finale! : Setterosa straripante: nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile in corso a Gwangju, in Corea del Sud, le azzurre annichiliscono la Cina, battuta nettamente per 14-6 e chiudono in testa a punteggio pieno il Girone D, volando direttamente ai quarti di finale ed andando a porsi dal lato del tabellone opposto a quello degli USA. Una gara senza storia fin dal principio quella andata in scena all’alba ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. Tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

LIVE Italia-Cina 13-5 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : Setterosa ad un passo dai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’19” GOLL!!!!! Rigore perfetto di Bianconi! Italia-Cina 13-5. 5’20” Controfuga di Chiappini con l’uomo in più e rigore per l’Italia. 6’18” Bella parata di Gorlero su nuova beduina di Xiang. Bene anche in difesa Chiappini. 7’38” Gol Cina. Beduina vincente in avvio di Xiang. Sorpresa e spiazzata Gorlero. Italia-Cina 12-5. INIZIO ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Cina vicina alla Russia : Settima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 04.00 Italiane (le 11.00 locali) hanno preso il via i preliminari della routine del libero combinato a squadre. 15 le compagine in gara, tra cui l’Italia. Le ragazze del Bel Paese, capitanate da Beatrice Callegari, hanno espresso un buon esercizio, accompagnate dalle musiche di ...

LIVE Italia-Cina 9-3 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa ad ampie falcate verso i quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’01” Gol Cina. Segna Xiang sorprendendo Gorlero, non perfetta nell’intervento. Italia-Cina 9-3. 5’05” GOOOLLLL!!!! Chiappini per Bianconi, palla in mezzo per lo schiaffo al volo di Tabani che fa gol! Italia-Cina 9-2. 5’18” Superiorità per l’Italia, Fabio Conti chiama time out. 5’29” Ancora Avegno bravissima in difesa, palla ...

LIVE Italia-Cina 8-2 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa è dominante con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO TERZO QUARTO FINE SECONDO QUARTO. Italia-Cina 8-2 4″ Gran parata di Gorlero! 1’01” GOOOLLLL!!! Emmolo da distanza siderale! Gran conclusione di potenza da oltre sei metri dell’azzurra! Italia-Cina 8-2. 1’46” GOOOLLLL!!!!! Emmolo in rete da posizione 1 a concretizza la superiorità numerica del Setterosa. Italia-Cina 7-2. 2’35” ...

LIVE Italia-Cina 5-1 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa inizia bene con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO SECONDO QUARTO FINE PRIMO QUARTO. Italia-Cina 5-1 4″ GOOOLLLL!!!! Garibotti!!! Ancora da fuori l’azzurra trova la traiettoria vincente! Che inizio del Setterosa! Italia-Cina 5-1. 47″ Palo di Garibotti! Gran conclusione dai 5 metri, a ruota gran parata di Gorlero. 1’38” GGOOOOLLLL!!!! Garibotti per Chiappini che realizza in superiorità! Italia-Cina ...

VIDEO Staffetta mixed d’ARGENTO - Mondiali Nuoto di fondo 2019 : Paltrinieri secondo nella volata per il podio : L’Italia si tinge d’argento nella Staffetta mista dei Mondiali 2019 di nuoto di fondo a Gwangju (Corea del Sud). Nelle acque asiatiche il quartetto composto da Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri coglie un ottimo risultato alle spalle della Germania e davanti agli Stati Uniti. Un riscontro un po’ amaro per Greg che avrebbe preferito chiudere l’esperienza in acque libere con un ...

LIVE Italia-Cina 0-0 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa si gioca l’accesso ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Cina, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: all’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, mentre un risultato negativo, al contrario, complicherebbe, e non poco, il cammino delle ragazze di Fabio Conti. La presentazione ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Scende in campo il Setterosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. Tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 – Gregorio Paltrinieri : “Volevo vincere ma al momento altri sono più forti di me…” : Gregorio Paltrinieri ha conquistato la sua prima medaglia nel Nuoto di fondo in un Mondiale. E’ stata la staffetta mista odierna, tenutasi nelle acque sudcoreane di Gwangju, a regalare questo riscontro. Una gara molto emozionante, iniziata un po’ in sordina da parte del quartetto azzurro, con le due ragazze Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi che hanno cercato di limitare i danni. Ci ha pensato poi Domenico Acerenza a recuperare. ...