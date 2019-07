Mondiali di Scherma – Curatoli di bronzo a Budapest | la rivelazione dell’azzurro | “mi ha

Scherma - Mondiali 2019. Luca Curatoli : “Guardo il bicchiere mezzo pieno. Ora guardo alla prova a squadre - da lì passa Tokyo 2020” : Una medaglia di bronzo che vale in ogni caso tantissimo: Luca Curatoli si arrende in semifinale ai Mondiali di Budapest 2019 nel torneo di sciabola al maschile, l’azzurro è stato sconfitto nel penultimo atto dalla poi medaglia d’oro, il sudcoreano Oh Sanguk. Una sconfitta che brucia visto l’andamento dell’incontro, ma, come dichiarato nel post gara e riportato dalla FedeScherma: “guardo il bicchiere mezzo ...

Scherma - Mondiali 2019 : Oh Sanguk conquista l’oro nella sciabola. Curatoli vince la prima medaglia azzurra : Il titolo mondiale della sciabola maschile resta in Corea del Sud. Oh Sanguk ha trionfato nella rassegna iridata di Budapest, dopo aver sconfitto in finale l’unghrese Andras Szatmari con il punteggio di 15-12. Si tratta del secondo oro consecutivo per la nazionale sudcoreana dopo quello della passata edizione di Kim Junghwan. Una finale che ha visto ancora una volta la rimonta di Oh Sanguk, proprio come era accaduto in semifinale contro ...

Scherma - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica e i podi. Italia al terzo posto : Si stanno svolgendo a Budapest (Ungheria) i Mondiali 2019 di Scherma. Sulle pedane del Syma Center i migliori atleti del mondo si sfidano in questa rassegna iridata, che proseguirà fino a martedì 23 luglio. In palio i titoli individuali e a squadre, ma anche punti pesanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri sono pronti ad essere grandi protagonisti e lasciare il segno anche in questa edizione. Di seguito il ...

Scherma - Mondiali 2019 : nella spada vittoria a sorpresa di Moellhausen - deludono le azzurre : Nathalie Moellhausen conquista il titolo nella spada femminile ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Subito una grandissima sorpresa in questa rassegna iridata perché a trionfare è una brasiliana, come non era mai accaduto prima. La storia di Moellhausen è davvero particolare, visto che è nata in Italia da padre tedesco e madre brasiliana e fino al 2012 è stata azzurra, vincendo con la Nazionale Italiana numerose medaglie sia a ...

Scherma - Mondiali 2019 : Luca Curatoli si prende il bronzo! In finale va Oh Sanguk : Luca Curatoli conquista il bronzo nella sciabola ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Arriva così la prima medaglia azzurra di questa rassegna. Per il 24enne napoletano si tratta anche della prima medaglia iridata individuale della carriera. Un risultato che conferma l’altissimo livello raggiunto quest’anno. L’atleta delle Fiamme Oro è stato superato in semifinale per 15-11 dal sudcoreano Oh Sanguk, dominatore della stagione e ...

Mondiali Scherma 2019 – Sciabola maschile : Luigi Samele si ferma agli ottavi - l’azzurro sconfitto da Sanguk Oh : Lo Sciabolatore italiano è stato sconfitto con il punteggio di 15-8 agli ottavi di finale del tabellone principale Si ferma agli ottavi di finale del tabellone principale della Sciabola maschile il percorso di Luigi Samele, eliminato dal coreano Sanguk Oh con il punteggio di 15-8. Niente da fare per l’atleta italiano, costretto a dire addio al sogno di conquistare una medaglia ai Campionati Mondiali di Scherma in corso di svolgimento ...

Scherma - Mondiali 2019 : Luca Curatoli conquista la semifinale ed è a medaglia : Arriva la prima medaglia italiana ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Budapest. Non si conosce ancora il metallo, ma si sa chi è il proprietario. Luca Curatoli salirà sicuramente sul podio iridato dopo aver conquistato la semifinale nell’individuale della sciabola maschile. Grande prestazione del campano, che ha sconfitto nei quarti di finale il sorprendente canadese Shaul Gordon con il punteggio di 15-12. Curatoli si è subito ...

Scherma - Mondiali 2019 : Luca Curatoli va ai quarti e avvicina la medaglia. Eliminato Luigi Samele : La Scherma azzurra intravede la prima medaglia ai Mondiali in corso di svolgimento a Budapest. Luca Curatoli si è qualificato per i quarti di finale nell’individuale di sciabola maschile ed è ad una sola vittoria dall’essere certo di salire sul podio iridato. Niente da fare, invece, per Luigi Samele, che si è arreso nel suo ottavo di finale. Curatoli si è preso la rivincita sul georgiano Sandro Bazadze, che lo aveva battuto il mese ...

Mondiali Scherma 2019 – Lo sfogo di Aldo Montano : “non si conoscono le regole. Per me ultima chance. L’arbitro ha…” : Duro sfogo di Aldo Montano dopo l’eliminazione al secondo turno dei Mondiali di Scherma: l’atleta livornese punta il dito contro alcune decisioni arbitrali controverse Non doveva andare così. Aldo Montano eliminato al secondo turno del tabellone dei Mondiali di Scherma 2019 in corso di svolgimento a Budapest dall’ungherese Csanad Gemesi con il punteggio di 15-14. Una sconfitta che brucia, specie se frutto di alcune ...

Scherma - Mondiali 2019 : ultima stoccata fatale ad Alberta Santuccio. L’ex azzurra Moellhausen cancella l’Italia dalla spada femminile : La prova individuale di spada femminile non ha più atlete italiane in gara. L’ultima era Alberta Santuccio, ma la siciliana è stata sconfitta negli ottavi di finale dalla brasiliana Nathalie Moellhausen all’ultima stoccata per 15-14. Il destino ha voluto che proprio l’ex azzurra, in Nazionale fino al 2012 e vincitrice anche di medaglie importanti come l’oro mondiale a squadre nel 2009 ed il bronzo individuale nel 2011, ...

Mondiali Scherma 2019 – Berrè eliminato nella sciabola maschile : Santuccio sconfitta nella spada femminile : Enrico Berrè sconfitto da Tiberiu Dolniceanu nei sedicesimi della sciabola maschile dei Mondiali di Scherma 2019: ko anche Alberta Santuccio nella spada femminile Due eliminazioni per gli italiani in gara ai Mondiali di Scherma 2019, kermesse in corso di svolgimento sulle pedane di Budapest. Enrico Berrè è stato sconfitto ai sedicesimi di finale della sciabola maschile dal romeno Tiberiu Dolniceanu con il punteggio di 15-13. Niente da fare ...

Scherma - Mondiali 2019 : Curatoli e Samele avanzano agli ottavi. Eliminati Montano e Berrè : Ci saranno due azzurri negli ottavi di finale della prova individuale di sciabola maschile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Budapest. Luca Curatoli, Luigi Samele hanno superato il turno dei sedicesimi di finale, mentre sono stati Eliminati Enrico Berrè ed Aldo Montano. Il primo si è arreso per 15-13 al rumeno Tiberiu Dolniceanu dopo aver rimontato anche quattro stoccate, mentre il livornese è stato sconfitto solamente ...