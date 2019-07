Modulo ufficiale Vodafone per il rimborso della fatturazione a 28 giorni | come compilarlo

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ilper ila 28è servito, direttamente sulle pagine del sito dell'operatore rosso. Non si tratta di forme compensative del risarcimento dovuto ma di un indennizzo monetario garantito per il maltolto ai clienti. Quali sono gli utenti coinvolti da quella che si spera essere solo la prima tranche per ila 28in luogo di quella del mese solare? Al momento di questa pubblicazione, sul sito dell'operatore, è prevista solo l'indennizzo per i clienti di linea fissa e convergenti, ma non dunque per quelli legati all'operatore con SIM mobile ricaricabile o in abbonamento. Ila 28corrisponderà a quello dovuto per tutti idi servizio erosi rispetto al mese solare. Il periodo di riferimento per gli indennizzi è quello che va dal dal 23 giugno 2017 fino al ...

