Milano | De Corato | ‘altro overdose | da inizio anno 14 decessi in Lombardia’

Milano : De Corato denuncia degrado area ex Fiar - ‘autorità intervengano’ (2) : (AdnKronos) – “Martedì ho informato personalmente il prefetto della vicenda: i residenti – dice – sono esasperati dalle continue molestie da parte di queste persone e sono preoccupati dei continui falò che vengono appiccati all’interno dell’ area . Non si sa cosa brucino, ma dall’interno della struttura si alzano spesso colonne di fumo e nuvole nere”. De Corato vuole coinvolgere anche ...

Milano : De Corato denuncia degrado area ex Fiar - ‘autorità intervengano’ : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Falò continui e un degrado generalizzato in via Giovanni Battista Grassi, a Milano, negli spazi abbandonati dell’ex fabbrica Fiar di fronte all’ospedale Sacco, sono stati ripetutamente segnalati dai residenti della zona all’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. “La situazione in via Grassi a Roserio continua ad essere preoccupante. L’arrivo, nei giorni ...