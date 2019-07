Milanese in vacanza minaccia passanti con una mannaia | denunciato

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Fabrizio Tenerelli Un turistaha scatenato il panico tra gli abitanti di San Lorenzo al mare, in provincia di Imperia, dopo essere uscito per strada armato di. Alcuni residenti hanno allertato il 112 e l'uomo è stato bloccato Dopo una notte di baldoria, a cascate di alcol, chissà magari per festeggiare le vacanze in Riviera, ha deciso di mettere la classica ciliegina sulla torta, uscendo per strada are icon la. È accaduto a San Lorenzo, piccola località balneare della provincia di Imperia. Protagonista è un turistadi 37 anni, che è statocon le accuse di minacce e porto abusivo di arma da taglio. Sono le 7 del mattino, quando il trentasettenne ha la “bella” idea di uscire armato da casa. E’ facile immaginare il panico dei, alla vista di un uomo che brandisce unae sproloquiando, agita la lama ...

tutina1977 : Milanese in vacanza in Centro Italia ed è subito 'Ma qui al sud...' - squalotigra : Cinquant'anni fa il primo sbarco sulla Luna. È incredibile come l'uomo abbia saputo conquistare un ambiente ostile,… - montagne_paesi : 11enne in vacanza ad Ardesio intossicata da monossido - Nella serata di domenica 14 luglio una ragazzina milanese d… -