Migranti | vertice ministri dell' Interno Ue | Italia contro Francia e Germania sui porti di

Migranti - a settembre vertice a Malta : Il vertice sarà anticipato da una riunione dei tecnici che avverrà già nelle prossime settimane. Prima del Consiglio informale dei ministri Ue dell'Interno a Helsinki, il titolare del Viminale ha -secondo fonti del ministero- ribadito il no italiano al criterio del porto più vicino per i Migranti; con lui il collega maltese. Parigi e Berlino insistono invece per un testo che vincoli in tal senso i Paesi sul Mediterraneo.Summit a ...

Migranti - scontro tra Salvini e Francia e Germania al vertice Ue : “No al principio del porto più vicino per gli sbarchi” : Ancora tensioni a livello europeo sul fronte Migranti: è scontro tra l’Italia da un lato e la Francia e la Germania dall’altro sui porti di sbarco. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, ha ribadito il no dell’Italia al principio del porto più vicino per l’approdo dei Migranti, appoggiato dal collega maltese. Parigi e Berlino insistono invece per far approvare un documento sugli sbarchi che ...

A settembre ci sarà un vertice straordinario sui Migranti a Malta : A settembre ci sarà un vertice straordinario, alla Valletta, sull'immigrazione tra Italia, Malta, Francia e Germania. È quanto fa sapere il Viminale, al termine della riunione tra i ministri dell'Interno dei quattro Paesi, a Helsinki, durante la quale sono emerse le profonde divergenze tra i diversi approcci al fenomeno. Il vertice sarà anticipato da una riunione dei tecnici che avverrà già nelle prossime settimane, si precisa.

Migranti - Salvini dopo vertice di governo : “Controlli preventivi della Marina militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...

Vertice sui Migranti - Trenta : "Navi rispondono a ministro competente" : Si è tenuto questa sera a Palazzo Chigi un importante Vertice di governo sul tema dei migranti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i ministri Matteo Salvini, Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta, con quest’ultima che è parsa abbastanza polemica nei confronti del collega dell’Interno. "Le navi prendono ordini dal ministro di riferimento, poi si agisce insieme", ha sottolineato la ministra della Difesa.Soddisfatto ...

Migranti - vertice di governo con Trenta e Salvini. Conte : “Coordinarsi di più per evitare disguidi” : Un vertice di governo di poco meno di un’ora per parlare della gestione dei Migranti. Dopo le settimane di tensioni prima per i casi Sea-Watch e Mediterranea e poi per i continui sbarchi fantasma, il premier Giuseppe Conte ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e il vicepremier Matteo Salvini. Secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, il presidente del Consiglio ha chiesto ai due di “coordinarsi di più per ...

Vertice sui Migranti - Trenta : "Le navi devono prendere gli ordini dal ministro competente" : Terminata la riunione a Palazzo Chigi. Conte: "Incontro proficuo". Secondo la titolare della Difesa, dalla Libia non arrivano pericoli eccessivi, mentre sono aumentati gli sbarchi di immigrati provenienti dalla Tunisia

**Migranti : terminato dopo meno di un’ora vertice Conte-ministri** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ terminato, dopo poco meno di un’ora, il vertice sui migranti a Palazzo Chigi voluto dal premier Giuseppe Conte con i ministri competenti. A breve il ministro Matteo Salvini rilascerà delle dichiarazioni alla stampa. L'articolo **Migranti: terminato dopo meno di un’ora vertice Conte-ministri** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Migranti : terminato dopo meno di un’ora vertice Conte-ministri** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ terminato, dopo poco meno di un’ora, il vertice sui migranti a Palazzo Chigi voluto dal premier Giuseppe Conte con i ministri competenti. A breve il ministro Matteo Salvini rilascerà delle dichiarazioni alla stampa.L'articolo **Migranti: terminato dopo meno di un’ora vertice Conte-ministri** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : iniziato vertice a P.Chigi con Conte - Salvini e ministri interessati : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi da pochi minuti il vertice sui Migranti voluto dal premier Giuseppe Conte per “coadiuvare le iniziative” dei dicasteri competenti “anche al fine di evitare che possano ingenerarsi sovrapposizioni e malintesi”. Al tavolo il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, i responsabili degli Esteri e della Difesa, Enzo Moavero Milanesi ed ...

Migranti : iniziato vertice a P.Chigi con Conte - Salvini e ministri interessati : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi da pochi minuti il vertice sui Migranti voluto dal premier Giuseppe Conte per “coadiuvare le iniziative” dei dicasteri competenti “anche al fine di evitare che possano ingenerarsi sovrapposizioni e malintesi”. Al tavolo il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, i responsabili degli Esteri e della Difesa, Enzo Moavero Milanesi ed ...

Migranti : minacce a Patronaggio - vertice urgente in Prefettura : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - vertice nella Prefettura di Agrigento, nel pomeriggio di oggi, per una riunione urgente del Comitato per l'ordine e la sicurezza dopo l'ennesima lettera di minacce, con un proiettile, arrivata all'indirizzo del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Le minacce son